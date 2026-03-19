Predmet "Koverta": Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo optužncu protiv 14 osoba, među njima dekan i ministarka

Postupajući tužioci Tužilaštva Kantona Sarajevo podigli su optužnicu protiv 14 osoba u predmetu visoke korupcije "Koverta".

Izvor: Pravosuđe.ba

Optužnica je podignuta protiv Adne Mesihović, Dženite Viteškić, Ibrahima Obhođaša, Ende Pavić Pečenković, Muhameda Ajanovića, Dalile Hakalović, Murata Ramadanovića, Mersihe Šabaredžović Klačar, Jasminke Sijerčić, Maide Čohodar Husić, Lidije Zvačko Pehar, Dejana Miloševića, Kasima Bajrovića i Emine Kiseljaković.

Terete se za krivična djela zloupotreba položaja ili ovlasti, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, te prevara u službi.

U optužnici su tužioci predložili ukidanje pritvora Muhamedu Ajanoviću, a određivanje mjera zabrane i to zabrana obavljanja funkcije dekana na Stomatološkom fakultetu, zabranu posjećivanja Stomatološkog fakulteta, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, zabranu putovanja i zabranu kontaktiranja sa svjedocima i osumnjičenima.

Također, u odnosu na Dalilu Hakalović, predložena je zabrana obavljanja funkcije glavne prosvjetne inspektorice KUIP-a, posjećivanje zgrade inspekcije, Stomatološkog fakulteta i sastajanje sa svjedocima i osumnjičenima.

Edni Pavić Pečenković predložena je zabrana obavljanja funkcije ministrice u Vladi KS i zabrana sastajanja sa svjedocima i osumnjičenima. Dženiti Viteškić je predložena zabrana obavljanja funkcije pomoćnika ministra za visoko obrazovanje i zabrana sastajanja sa svjedocima i osumnjičenima.

U odnosu na članove Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu predložena je zabrana obavljanja funkcije u Upravnom odboru, te sastajanje sa svjedocima i osumnjičenima.

Podizanju optužnice prethodila je kompleksna istraga Tužilaštva KS u saradnji s istražiteljima Uprave policije MUP-a KS i Uredom za borbu protiv korupcije KS, a u skladu s potpisanim Memorandumom u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela. Optužnica je proslijeđena Općinskom sudu u Sarajevu na potvrđivanje-

(Klix)