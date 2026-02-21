logo
Muškarac koji je jutros pucao na policajce u Sarajevu poznat po nadimku "ubica koji plače"

Autor N.D. Izvor Dnevni avaz
0

Policija Kantona Sarajevo ranila je jutros muškarca Jasmira Halilovića, nadimka „Arči“, nakon što je otvorio vatru na službenike Ministarstva unutrašnjih poslova.

Jasmir Halilović, nadimka „ubica koji plače“, pucao na policiju, Izvor: BreizhAtao/shutterstock

Napadač, poznat i kao „ubica koji plače“, ranije je bio poznat policiji zbog teških krivičnih djela, saopšteno je iz MUP-a KS, piše "Dnevni Avaz".

Incident se dogodio oko 04:15 sati u naselju Pejton na području opštine Ilidža, dok su policijski službenici vršili redovne poslove.

„Nakon što su krenuli za, tada nepoznatim muškarcem, za kojeg je postojao osnov sumnje da je podmetnuo požar na vozilu, isti se oglušio o naredbe policije, a potom počeo pucati iz vatrenog oružja prema policijskim službenicima. U odbrani od napada na život, policijski službenici su uzvratili vatru i ranili napadača“, saopšteno je iz MUP-a KS.

Halilović (1985) trenutno je na ljekarskoj obradi u KCUS-u i nije životno ugrožen.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a uviđaj je u toku.

Halilović je ranije bio hapšen u više ozbiljnih slučajeva. Godine 2012. bio je osumnjičen za ubistvo Sabira Bajramovića, dok je 2015. uhapšen u akciji „Panorama“, usmjerenoj na razbijanje automafije. Nakon što je tada, pred zgradom Tužilaštva, vidjevši suprugu, glasno zaplakao, nekoliko mjeseci kasnije pušten je iz pritvora zbog nedostatka dokaza.

Tokom 2023. godine, Halilović je bio osumnjičen i za paljenje automobila Predraga Nešića, brata tadašnjeg ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića.

Sarajevo pucnjava hapšenje

