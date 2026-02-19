Uhapšen mladić iz Sarajeva, sumnjiči se da je palio auta po centru

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su Sarajliju V.D. (23), koji se dovodi u vezu sa izazivanjem požara na automobilima u sarajevskoj opštini Centar.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Kod V.D, koji je uhapšen juče, prilikom pretresa je pronađen i jedan paketić spida, a o svemu je obaviješteno Tužilaštvo Kantona Sarajevo, saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.

Njemu se na teret stavljaju krivična djela izazivanje opšte opasnosti i posjedovanje i omogućavanje uživanja droge.

U MUP-u navode i da je juče ujutru na području sarajevske opštine Stari Grad aktivirana nepoznata eksplozivna naprava, a tom prilikom nije bilo povrijeđenih osoba, dok je na stambenom objektu i dva parkirana automobila nastupila materijalna šteta.

Tužilac je ovaj događaj okarakterisao kao izazovanje opšte opasnosti.