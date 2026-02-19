logo
Uhapšen mladić iz Sarajeva, sumnjiči se da je palio auta po centru

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su Sarajliju V.D. (23), koji se dovodi u vezu sa izazivanjem požara na automobilima u sarajevskoj opštini Centar.

20230105_161901.jpg Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Kod V.D, koji je uhapšen juče, prilikom pretresa je pronađen i jedan paketić spida, a o svemu je obaviješteno Tužilaštvo Kantona Sarajevo, saopšteno je iz kantonalnog MUP-a.

Njemu se na teret stavljaju krivična djela izazivanje opšte opasnosti i posjedovanje i omogućavanje uživanja droge.

U MUP-u navode i da je juče ujutru na području sarajevske opštine Stari Grad aktivirana nepoznata eksplozivna naprava, a tom prilikom nije bilo povrijeđenih osoba, dok je na stambenom objektu i dva parkirana automobila nastupila materijalna šteta.

Tužilac je ovaj događaj okarakterisao kao izazovanje opšte opasnosti.

