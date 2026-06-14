Vidovićeva nakon sastanka opozicije: Nema dužničkog ropstva, već investicija

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je danas da će na kraju godine javni dug Srpske biti 38 odsto BDP-a, dok je za vrijeme opozicije on iznosio 55 odsto i to bez ijedne investicije.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Nevjerovatno je da ljudi koji su od pet milijardi BDP 2005. godine bili dužni tri milijarde KM spočitavaju nama da smo sada od 20 milijardi dužni sedam milijardi na kraju godine. To je čista predizborna priča kako bi se dobili poeni kod naroda ali narod to razumije", rekla je Vidović za RTRS.

Vidovićeva je istakla da je Republika Srpska sada u prilici da krene s velikim investicionim ciklusom, podsjetivši da je u opticaju 6,6 milijadi KM.

Prema njenim riječima, samo ove godine iz budžeta se za investicije izdvaja 705 miliona KM i sasvim normalno je da mora doći do zaduživanja, ali to nikako ne znači dužničko ropstvo.

Odgovarajući na navode opozicije da će "ova vlast generacije staviti u dužničko ropstvo", Vidovićeva je rekla da svi oni koji protive rebalansu znači da su protiv investiranja, protiv povećanja plata, penzija, boračkih dodataka i svih socijalnih davanja koja su predviđena rebalansom budžeta.

U Banjaluci je danas održan sastanak Pokreta Sigurna Srpska, Narodnog fronta i SDS-a čija je tema bio Prijedlog rebalansa budžeta, kojim se, između ostalog predviđa dodatno zaduženje Srpske.