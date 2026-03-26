Najveće međunarodno zaduženje: Republika Srpska emitovala obveznice od 500 miliona evra na Londonskoj berzi

Ministarstvo finansija Republike Srpske je saopštilo da je Srpska uspješno realizovala zaduženje na međunarodnom tržištu kapitala emisijom referentne evroobveznice u iznosu od 500 miliona evra.

Emisija je realizovana uz fiksnu kamatnu stopu od 6,25%, sa rokom dospijeća u aprilu 2031. godine.

Iz resornog ministarstva ističu da ova transakcija, listirana na Londonskoj berzi, predstavlja do sada najveće međunarodno zaduženje entiteta.

"Republika Srpska je otvorila međunarodno tržište kapitala nakon izbijanja rata na Bliskom istoku, realizujući prvo izdanje sa tržišta u razvoju sa evropskog kontinenta nakon početka konflikta, čime su demonstrirane liderske sposobnosti u uslovima pojačane volatilnosti na globalnim finansijskim tržištima", navodi se u saopštenju.

Iz resornog ministarstva naglašavaju da je potražnja dostigla više od milijardu evra svega nekoliko sati nakon objave, što je gotovo tri puta više u odnosu na prvu emisiju iz 2021. godine.

"Imajući u vidu izmenjene okolnosti na međunarodnim finansijskim tržištima jasno je da je postignuto značajno relativno smanjenje troška zaduživanja u poređenju sa transakcijom iz 2021. godine. Preciznije, raspon (spread) je praktično prepolovljen", navodi se u saopštenju, uz napomenu da su globalne kamatne stope danas približno tri puta više nego u trenutku prvog izdanja.

Iz Ministarstva dodaju da transakcija predstavlja primjer odgovornog i strateškog upravljanja javnim dugom, te da je Republika Srpska četvrti emiteat iz zemalja regiona koji je ove godine pristupio međunarodnom tržištu, nakon Slovenije, Hrvatske i Severne Makedonije.

Zaključuju da je zaduženje realizovano uz fiksnu kamatnu stopu, čime je, kako se navodi, obezbijeđena zaštita od potencijalnih, već najavljenih, budućih povećanja kamatnih stopa od strane Evropske centralne banke.