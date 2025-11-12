logo
Za obnovu i razvoj putne infrastrukture: NSRS odobrila zaduženje od 81,7 miliona evra

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Narodna skupština Republike Srpske prihvatila je odluku o zaduženju Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu održive integrisane i bezbjednosne putne infrastrukture u iznosu od 81,7 miliona evra.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske Izvor: Slaven Petković - Mondo

Glavni cilj ovog projekta je poboljšanje regionalne magistralne putne infrastrukture i unapređenje upravljanja putnom mrežom radi izgradnje bezbjednih puteva otpornih na klimatske nepogode, navodi se u obrazloženju ove odluke.

Rok otplate zajma je 32 godine u koji je uračunat period odgode plaćanja od sedam godina.

Jedna od podkomponenti ovog projekta odnosi se na rehabilitaciju rute između Broda na Drini /Foča/ i Huma /Šćepan Polje/ u iznosu od 39,4 miliona evra.

Narodna skupština usvojila je informaciju o aktivnostima institucija Republike Srpske i predstavnika iz Srpske u zajedničkim institucijama BiH u vezi sa namjerama Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora.

Usvojen je Godišnji revizorski izveštaj za 2025. godinu, te primljen k znanju izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republčike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta za 2024. godinu.

Narodna skupština usvojila je i izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Srpske, izvještaj o radu Komisije za žalbe za 2024. godinu, te izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2024. godinu.

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja za zamjenika pravobranioca Republike Srpske sa sjedištem u Prijedoru izabrana je Milijana Tanasić Perišić, dok je za zamjenika sa sjedištem u Foči izabran Aleksandar Đerić.

Za članove Nadzorog odbora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske na period od četiri godne izabrani su Zorica Stamenić iz Srpca, Ognjen Hrnjak iz Prijedora, Srđan Župić iz Mrkonjić Grada, Goran Kecman iz Prijedora, Marko Milić iz Kozluka kod Zvornika, Željka Vidović iz Šipova i Nataša Slijepčević iz Banjaluke.

Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić okončao je sjednicu. 

(Srna)

