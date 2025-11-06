logo
Narodna skupština RS usvojila zakone o lokalnoj samoupravi i podršci privredi

Autor Nikolina Damjanić
0

Narodna skupština Republike Srpske danas je, u okviru Šesnaeste redovne sjednice, po hitnom postupku usvojila nekoliko zakona.

33.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Među njima su Zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakon o izmjenama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu RS.

U redovnoj proceduri usvojeni su i: Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakon o predmetima od dragocjenih metala, Zakon o zaštiti potrošača, te izmjene i dopune zakona o kulturi, metrologiji i dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Narodna skupština je takođe usvojila Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji RS, uz zaključak da se tekst upućuje u stručnu raspravu u roku od 60 dana, koju organizuje i sprovodi Odbor za reviziju.

Pored toga, usvojeni su Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda RS za 2024. godinu i izvještaji Fiskalnog savjeta RS o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti i radu za period 2024. godine.

Šesnaesta redovna sjednica biće nastavljena u utorak, 11. novembra 2025. godine, u 10 časova, a na dnevnom redu su preostale tačke, uključujući izvještaje glavne službe za reviziju, rad Komisije za sukob interesa i Regulatore za energetiku, informacije o zajedničkim institucijama BiH u vezi sa odlaganjem nuklearnog otpada u Hrvatskoj, odluku o zaduženju RS kod Svjetske banke, te izbor i imenovanja.

Tagovi

NSRS zakoni usvajanje sjednica

