Kulminirala rasprava u Narodnoj skupštini RS: Stevandić nazvao Vukanovića "tupanom" (VIDEO)

Kulminirala rasprava u Narodnoj skupštini RS: Stevandić nazvao Vukanovića "tupanom" (VIDEO)

Autor N.D. Izvor mondo.ba
2

Na današnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske ponovo je zaiskrilo između predsjednika Nenada Stevandića i poslanika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića

vukanović.JPG Izvor: TokTV

 Iako njihovi sukobi više nisu rijetkost, današnja rasprava dobila je novu dimenziju nakon što je Stevandić u jednom trenutku Vukanovića nazvao „tupanom“.

Svađa je izbila tokom razmatranja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske. Vukanović je u svom izlaganju kritikovao način dodjele koncesija, nazivajući ih „luđim od Diznijevih crtanih filmova“, te optužio vlast da „dijeli podsticaje napamet“.

U nastavku je pomenuo i kompaniju Komsar, tvrdeći da je koncesiju toj firmi dao tadašnji premijer RS Aleksandar Džombić, a da danas procjenu vrijednosti „Komsara“ obavlja firma njegove kćerke Isidore Stevandić Džombić, koja je, kako je rekao, udata za sina predsjednika NSRS Nenada Stevandića.

Takve navode Stevandić je oštro odbacio, poručivši da „neće dozvoliti vrijeđanje ničije porodice“. Iako je Vukanoviću dao priliku da, kako je rekao, "ispravi krivi navod", ubrzo mu je oduzeo riječ, uz poruku:

"Priznao si da si slagao. Ti si najpresuđivaniji lažov u Republici Srpskoj. Meni ne smeta istina, ali smeta kad neko vrijeđa tuđe porodice".

Vukanović mu je uzvratio da njegov sin radi u pomenutoj firmi, na šta je Stevandić burno reagovao:

„Ne radi moj sin, moj sin radi u BPS – tupane!“

Nakon te rečenice uslijedio je haos u sali. Više poslanika opozicije reagovalo je negodujući zbog vrijeđanja poslanika, tražeći da se predsjednik Skupštine izvini.

Stevandić je, međutim, uzvratio da ima pravo da reaguje, poručivši:

„Imam pravo! Imam pravo i da vam oduzmem riječ do kraja sjednice.“

Uslijedila je kulminacija sukoba, Vukanović je udaljen sa sjednice, a Stevandić je naložio obezbjeđenju da ga isprati iz sale.

