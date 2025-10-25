Cvijanović: Nismo kapitulirali

Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da odluke sa posljednjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske nisu kapitulacija i izrazila uvjerenje da će se mnogo toga pozitivno dešavati u narednom periodu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Mnogo toga će se dešavati, vjerujem pozitivno, i biće to dug put, sigurno, ali i prilika da se mnoge stvari dovedu u red", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Cvijanovićeva je naglasila da odluke sa posljednjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske djeluju, moguće, kao kapitulacija, ali da to nisu.

"Pošto to znam, tako sam i nastupila u Narodnoj skupštini Republike Srpske", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila uvjerenje da Narodna skupština Republike Srpske nikad nije i da nikad neće kapitulirati.

"Ali Narodna skupština u ime svih nas mora da prepozna kad je vrijeme da zaprijeti, a kad za kompromis", navela je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da je ono što je uradila Narodna skupština 18. oktobra, a što su nekoliko sati nakon toga pozdravili Stejt department i Ambasada SAD, izrazavajući želju za boljom saradnjom sa Republikom Srpskom, ipak nešto što nije baš bilo uobičajeno.

"I treba primijetiti, da je samo nekoliko dana nakon toga i Ruska Federacija pozdravila akcije Narodne skupštine Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je poručila da to ne smije ostati neprimijećeno, kao ni činjenica da su iz svega što je prethodilo tom zasjedanju bili izostavljeni i Kristijan Šmit i Sarajevo i neki drugi strani akteri.

"Konačno, Narodna skupština Republike Srpske je i dalje tu i biće tu, kao i Republika Srpska, vjerujem zaštićenija nego do sada", dodala je Cvijanovićeva.

U Narodnoj skupštini RS je, po hitnom postupku, ukinuto i šest zakona i 13 zaključaka, a koje je ranije već osporio Ustavni sud BiH.

Prestali su da važe Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti RS, Zakon o neprimjenjivanju Odluka Ustavnog suda BiH, Izborni zakon RS, Zakon o neprimjenjivanju Zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Zakon o dopuni Krivičnog zakonika RS i Zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu RS.

Takođe, u skupštini Srpske usvojen je Zaključak o stavljanju van snage zaključaka u vezi sa Informacijom o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.