Cvijanović: Povlačenjem zakona u NSRS doprinijeli smo stabilizaciji situacije u BiH

Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ocijenila je da se na Balkanu ništa ne može riješditi ako u to nije uključena nova američka administracija.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Cvijanovićeva je istakla da čvrsto stoji iza tog svog mišljenja, naglasivši i da je evidentna relaksacija odnosa sa SAD od kako je na vlasti nova administracija.

"Oni ni protiv koga nemaju ništa, nisu izabrali nas, ali činjenica je da su Srbi i Republika Srpska dovedeni u situaciju neravnopravnosti. Prvo to moramo riješiti, pa sve ostalo", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da na to ukazuje i saopštenje koje je stiglo iz Stejt departmenta, u kojem je izražena podrška Republici Srpskoj nakon održane posljednje posebne sjednice Narodne skupštine, na kojoj je izabran vršilac dužnosti predsjednika Srpske.

"To je pokazalo da su se, nakon mnogo godina, uključile SAD i da prave dogovor sa Republikom Srpskom da se izađe iz određenih situacija i kriza. Naveli su i da žele da obnove saradnju sa Republikom Srpskom, a to mnogi mediji u Federaciji BiH nisu prenijeli", rekla je Cvijanovićeva za ATV.

Ona je napomenula da je time tek započeta priča o pronalaženju rješenja koja će dovesti do mira i stabilnosti. "Ovo nije nikakva kapitulacija, nego dobro smišljen plan", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila i da je Republika Srpska, usvajanjem Zakona o prestanku važenja zakona i zaključaka o stavljanju van snage zaključaka koji se odnose na informaciju o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma od 25. decembra prošle godine, iskoristila priliku da doprinese stabilizaciji situacije u BiH.

U tome, dodala je mogu da učestvuju i političari iz Sarajeva, ako žele.

Komentarišući izjavu lidera SDA Bakira Izetbegovića da Bošnjaci nisu dovoljno zastupljeni u institucijama BiH, te da će da inicira zakon o proporcionalnoj zastupljenosti, Cvijanovićeva je to ocijenila kao uvredu.

"Ustav BiH ne počiva ni na kakvim brojevima, nego na jednakosti naroda bez obzira na njihovu brojnost", pojasnila je Cvijanovićeva.

Govoreći o imenovanju glavnog pregovarača koji bi u ime BiH trebalo da vodi proces pristupnih pregovora, ona je istakla da to mjesto pripada Republici Srpskoj i najvećoj političkoj partiji - SNSD-u.

"Ako misle da mogu da urade nešto bez nas, neka rade, ali to će više da liči kao da su radili vanzemaljci. Jer sve što radite oko EU morate da vidite šta je čija nadležnost i ko treba šta da uradi", rekla je Cvijanovićeva.

Ona smatra da je neprihvatljivo da se ponovi situacija kada su članovi opozicije imali ministarske funkcije na nivou BiH, ali su donosili odluke ne pitajući Vladu Srpske i Narodnu skupštinu za mišljenje.

"To sve ima političku cijenu. Zato ih sada nema. Morate imati odgovornost prema narodu Republike Srpske, on je taj koji bira i moramo to poštovati", rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenom mišljenju, ko će biti glavni pregovarač je ozbiljno pitanje, odnosno mora biti osoba koja može da odgovori zadacima koji su i tehničko – operativne, ali i političke prirode.

"Ne u smislu da donosi odluke, ali politički pristup donosiocima odluka, a to znači da imate ustrojen sistem kako komunicirate sa svim institucijama nakon što odradite svoj posao u Briselu", rekla je Cvijanovićeva.