Vrijednost spora 8.000 KM: Završeno glavno ročište u predmetu Stanivuković protiv Đajića

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Osnovnom sudu u Banjaluci danas je održano završno ročište u sporu u kojem je Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković tužio direktora UKC-a RS Vladu Đajića zbog izjave da je afera "kiseonik" izmišljena.

Završeno glavno ročište u predmetu Stanivuković protiv Đajića Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

"Gradonačelnik Draško Stanivuković ne zna da rukovodi Banjalukom niti poznaje elementarne stvari o funkcionisanju grada", izjavio je predsjednik banjalučkog Gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić.

"Bojim se potpune propasti u gradu. On nema pojma šta je potrebno od dokumenata da bi se nešto gradilo. Na pitanja advokata je mucao i davao netačne odgovore", rekao je Đajić novinarima nakon ročišta pred Osnovnim sudom po tužbi za navodnu klevetu, koju je protiv njega podnio Stanivuković.

On je naveo da primjer "Krajiške kuće" ilustruje Stanivukovićevu nesposobnost za funkciju koju obavlja.

"Upozoravam nadležne na još jedan predmet kršenja zakona. Neka utvrde ko je srušio i ko je naredio rušenje `Krajiške kuće`. To je imovina grada i nije smjela biti srušena bez odobrenja Skupštine", istakao je Đajić.

Punomoćnik gradonačelnika Banjaluke advokat Aleksa Prole rekao je novinarima nakon ročišta da očekuje da Osnovni sud uskoro donese odluku i dostavi presudu jer, kako je ocijenio, "tuženi nije mogao dokazati optužbe" koje je iznio u javnosti.

On je naveo da je danas završeno posljednje ročište u ovom sporu, kao i da se presuda može očekivati do kraja godine, te da je vrijednost spora određena na 8.000 KM.

Na ročištu su bila oba aktera, ali se umjesto Stanivukovića novinarima obratio njegov punomoćnik.

(Srna)

Tagovi

Draško Stanivuković Vlado Đajić kleveta tužba

