Nakon otkazanog ročišta: Đajić pozvao Stanivukovića da "bude muško, a ne djevojčica" (VIDEO)

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić pojavio se danas na ročištu pred Osnovnim sudom u Banjaluci po tužbi za klevetu koju je protiv njega podnio gradonačelnik Draško Stanivuković, ali je ročište odgođeno jer se Stanivuković nije pojavio.
Nakon izlaska iz suda, Đajić je poručio da je riječ o nepostojećoj aferi i ponovo optužio Stanivukovića da je svjesno „projektovao aferu Kiseonik“, iako je, kako kaže, znao da za nju nema osnova.
Đajić je izjavio da je pozvan zbog emisije u kojoj je tvrdio da je Stanivuković “izmislio aferu ‘Kiseonik’ i uplašio pacijente”, te da je upozoravao na navodne nezakonite aktivnosti gradonačelnika i njegovih saradnika.
"Ovo je zabrinjavajuće i zastrašujuće. Stanivuković ima oko 20 krivičnih prijava za otuđenje državnih sredstava i protivzakonite gradnje u Banjaluci, a nikada nije pozvan na ročište. Ja sam pozvan zbog svojih izjava u emisiji ‘Telering’. Cilj je da me ućutkaju i spriječe da govorim", rekao je Đajić.
On je građane Banjaluke pozvao da se, kako je naveo, „borimo za bolji grad i uklonimo štetočine“, dodajući da želi da Grad Banjaluka postane najbolji kao što je UKC RS, koji je "najbolji u regionu".
Đajić je najavio da očekuje još nekoliko tužbi i istakao da će pažljivo predstaviti dokaze u svojoj odbrani.
„Ono što je interesantno je da Stanivuković danas nije došao na ročište i da je ono otkazano. Plaši se suočavanja i sve radi ispod žita. Svaki mjesec i dan me vrijeđa, a ja ga nikada ne vrijeđam. Pozivam ga da bude muško, a ne djevojčica“, dodao je Đajić.
Novo ročište zakazano je za 21. oktobar 2025. godine u 9 časova.
Podsjetimo, Okružno javno tužilaštvo Banjaluka prošle godine je obustavilo istragu u aferi „Kiseonik“ protiv Đajića, ministra zdravlja Alena Šeranića i direktora firme TGT Tehnogas Stanislava Čađe, zaključivši da nema elemenata krivičnog djela.
