Nakon otkazanog ročišta: Đajić pozvao Stanivukovića da "bude muško, a ne djevojčica" (VIDEO)

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić pojavio se danas na ročištu pred Osnovnim sudom u Banjaluci po tužbi za klevetu koju je protiv njega podnio gradonačelnik Draško Stanivuković, ali je ročište odgođeno jer se Stanivuković nije pojavio.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nakon izlaska iz suda, Đajić je poručio da je riječ o nepostojećoj aferi i ponovo optužio Stanivukovića da je svjesno „projektovao aferu Kiseonik“, iako je, kako kaže, znao da za nju nema osnova.

Đajić je izjavio da je pozvan zbog emisije u kojoj je tvrdio da je Stanivuković “izmislio aferu ‘Kiseonik’ i uplašio pacijente”, te da je upozoravao na navodne nezakonite aktivnosti gradonačelnika i njegovih saradnika.

"Ovo je zabrinjavajuće i zastrašujuće. Stanivuković ima oko 20 krivičnih prijava za otuđenje državnih sredstava i protivzakonite gradnje u Banjaluci, a nikada nije pozvan na ročište. Ja sam pozvan zbog svojih izjava u emisiji ‘Telering’. Cilj je da me ućutkaju i spriječe da govorim", rekao je Đajić.

On je građane Banjaluke pozvao da se, kako je naveo, „borimo za bolji grad i uklonimo štetočine“, dodajući da želi da Grad Banjaluka postane najbolji kao što je UKC RS, koji je "najbolji u regionu".

Đajić je najavio da očekuje još nekoliko tužbi i istakao da će pažljivo predstaviti dokaze u svojoj odbrani.

„Ono što je interesantno je da Stanivuković danas nije došao na ročište i da je ono otkazano. Plaši se suočavanja i sve radi ispod žita. Svaki mjesec i dan me vrijeđa, a ja ga nikada ne vrijeđam. Pozivam ga da bude muško, a ne djevojčica“, dodao je Đajić.

Novo ročište zakazano je za 21. oktobar 2025. godine u 9 časova.

Podsjetimo, Okružno javno tužilaštvo Banjaluka prošle godine je obustavilo istragu u aferi „Kiseonik“ protiv Đajića, ministra zdravlja Alena Šeranića i direktora firme TGT Tehnogas Stanislava Čađe, zaključivši da nema elemenata krivičnog djela.

(MONDO)