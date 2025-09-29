logo
Đajić pozvan na ročište po tužbi Stanivukovića

Autor Nikolina Damjanić
Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka, Vlado Đajić, pozvan je na ročište u Osnovnom sudu u Banjaluci po tužbi gradonačelnika Draška Stanivukovića.

Stanivuković tužio Vladu Đajića Izvor: Screenshot

„Taman kada sam pomislio da pravosuđe u Republici Srpskoj ne radi, jer zbog 20 krivičnih prijava protiv Stanivukovića – rušenje Krajiške kuće, izgradnja nelegalnih kružnih tokova, milioni nenamjenski potrošenih para – do sada nije pozivan na saslušanja, uvjerio sam se u suprotno. Dobio sam poziv u sud po tužbi Stanivukovića zato što sam na to javno ukazivao“, naveo je Đajić u saopštenju.

On je dodao da je posebno zabrinjavajuće što je tužen zbog javnog ukazivanja na, kako kaže, „Stanivukovićev monstruozni napad na živote pacijenata u izmišljenoj aferi ‘kiseonik’“.

Ročište je zakazano za 8.30 časova, a Đajić će nakon njega održati konferenciju za medije, najavljeno je iz Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

(MONDO)

