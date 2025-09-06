Oglasio se i Dodik: Brojni političari osudili napad na Borenovića

Brojni političari osudili su napad na Branislava Borenovića, poslanika PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Izvor: PDP

Podrška je naravno stigla od predsjednika PDP-a i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića koji je rekao da se nada da će policija ovaj slučaj riješiti u najkraćem roku.

Разговарао сам са мојим пријатељем и послаником,@BBorenovicкоји је вечерас нападнут и радује ме чињеница да је добро и да није задобио повреде. Полиција је благовремено реаговала и изашла на лице мјеста. Вјерујем да ће овај случај расвијетлити у најкраћем року, те да ће… — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D)September 5, 2025

Napad je osudio i direktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske Vlado Đajić koji je izjavio da je napad na poslanika PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branislava Borenovića sramotan i nedopustiv.

"To nije samo napad na jednog čovjeka, već i udar na vrijednosti za koje se svi zajedno borimo – dijalog, poštovanje i demokratiju", naglasio je Đajić, koji je sinoć obišao Kliniku za očne bolesti UKC-a, gdje je Borenović bio zbrinut nakon napada biber sprejom.

On je naveo da je Borenović bio pod pažljivom opservacijom ljekara nakon napada i da je potom pušten na kućno liječenje.

"Zahvalnost dugujem našim ljekarima koji su odmah reagovali i pružili punu brigu. Borenović se sada osjeća bolje, a ja mu od srca želim brz oporavak i da se što prije vrati svojoj porodici i svakodnevnim obavezama", napisao je Đajić na "Fejsbuku".

Đajić je apelovao da organi reda učine sve kako bi počinioci bili otkriveni i adekvatno kažnjeni.

"Samo tako možemo poslati jasnu poruku da za nasilje nema mjesta u našem društvu", naglasio je Đajić, koji je i poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Osuđujem napad na Branislava Borenovića i očekujem od nadležnih da hitno rasvijetle slučaj, pronađu i kazne počinioce, napisao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević na "Iksu".

Осуђујем напад на Бранислава Бореновића и очекујем од надлежних да хитно расвијетле случај, пронађу и казне починиоце.



Борба Републике Српске за слободу и заштиту гарантованих права легитимна је само уколико смо спремни заштитити слободу и права сваког човјека Републике Српске. — Радован Ковачевић (@KovacevicRaso)September 6, 2025

"Borba Republike Srpske za slobodu i zaštitu garantovanih prava legitimna je samo ukoliko smo spremni zaštititi slobodu i prava svakog čovjeka Republike Srpske", istakao je Kovačević, koji je i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Danas se oglasio i Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS koji je takođe osudio je napad na poslanika PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branislava Borenovića i izrazio uvjerenje da će nadležni organi rasvijetliti ovaj nemio događaj.

"Razgovarao sam sa gospodinom Borenovićem i rekao mi je da se nakon ukazane medicinske pomoći osjeća dobro", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Осуђујем напад на Бранислава Бореновића и вјерујем да ће надлежни органи расвијетлити овај немио догађај.

Разговарао сам са господином Бореновићем и рекао ми је да се након указане медицинске помоћи осјећа добро. — Милорад Додик (@MiloradDodik)September 6, 2025

Novoizabrani predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić zahtijeva da nadležni što prije pronađu i procesuiraju napadače na poslanika PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branislava Borenovića.

"Osuđujem svaki vid nasilja, bez izuzetka i tražim da nadležni što prije pronađu i procesuiraju napadače na Borenovića", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Осуђујем сваки вид насиља, без изузетка и тражим да надлежни што прије пронађу и процесуирају нападаче на Бранислава Бореновића. — Саво Минић (@minic_savo)September 6, 2025

Podsjećamo, Borenovića su sinoć napala dva muškarca koja su ga poprskala biber sprejom, nakon čega mu je pomoć ukazana na UKC-u RS.

Borenović je jutros objavio i video snimak napada sa nadzorne kamere na zgradi.

