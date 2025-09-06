logo
Oglasio se i Dodik: Brojni političari osudili napad na Borenovića

Oglasio se i Dodik: Brojni političari osudili napad na Borenovića

Autor Dragana Božić
0

Brojni političari osudili su napad na Branislava Borenovića, poslanika PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Glavni odbor PDP-a Izvor: PDP

Podrška je naravno stigla od predsjednika PDP-a i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića koji je rekao da se nada da će policija ovaj slučaj riješiti u najkraćem roku.

Napad je osudio i direktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske Vlado Đajić koji je izjavio da je napad na poslanika PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branislava Borenovića sramotan i nedopustiv.

"To nije samo napad na jednog čovjeka, već i udar na vrijednosti za koje se svi zajedno borimo – dijalog, poštovanje i demokratiju", naglasio je Đajić, koji je sinoć obišao Kliniku za očne bolesti UKC-a, gdje je Borenović bio zbrinut nakon napada biber sprejom.

On je naveo da je Borenović bio pod pažljivom opservacijom ljekara nakon napada i da je potom pušten na kućno liječenje.

"Zahvalnost dugujem našim ljekarima koji su odmah reagovali i pružili punu brigu. Borenović se sada osjeća bolje, a ja mu od srca želim brz oporavak i da se što prije vrati svojoj porodici i svakodnevnim obavezama", napisao je Đajić na "Fejsbuku".

Đajić je apelovao da organi reda učine sve kako bi počinioci bili otkriveni i adekvatno kažnjeni.

"Samo tako možemo poslati jasnu poruku da za nasilje nema mjesta u našem društvu", naglasio je Đajić, koji je i poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Osuđujem napad na Branislava Borenovića i očekujem od nadležnih da hitno rasvijetle slučaj, pronađu i kazne počinioce, napisao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević na "Iksu".

"Borba Republike Srpske za slobodu i zaštitu garantovanih prava legitimna je samo ukoliko smo spremni zaštititi slobodu i prava svakog čovjeka Republike Srpske", istakao je Kovačević, koji je i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Danas se oglasio i Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS koji je takođe osudio je napad na poslanika PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branislava Borenovića i izrazio uvjerenje da će nadležni organi rasvijetliti ovaj nemio događaj.

"Razgovarao sam sa gospodinom Borenovićem i rekao mi je da se nakon ukazane medicinske pomoći osjeća dobro", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Novoizabrani predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić zahtijeva da nadležni što prije pronađu i procesuiraju napadače na poslanika PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branislava Borenovića.

"Osuđujem svaki vid nasilja, bez izuzetka i tražim da nadležni što prije pronađu i procesuiraju napadače na Borenovića", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Podsjećamo,  Borenovića su sinoć napala dva muškarca koja su ga poprskala biber sprejom, nakon čega mu je pomoć ukazana na UKC-u RS.

Borenović je jutros objavio i video snimak napada sa nadzorne kamere na zgradi.

(MONDO)

Tagovi

Branislav Borenović Milorad Dodik Vlado Đajić Radovan Kovačević Draško Stanivuković

