Borenović u društvu Stanivukovića i Ivanića: Moramo djelovati razumno, bez avanturizma i radikalizma

Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović poslao je poruke nakon današnjeg druženja sa liderom ove stranke Draškom Stanivukovićem i bivšim predsjednikom Mladenom Ivanićem.

Izvor: Branislav Borenović/X

"Sa Mladenom i Draškom uvijek otvoreno, iskreno i sadržajno o svim izazovima kojih u ovim složenim vremenima ima na pretek. Nas trojica čuvamo PDP-ove ključne vrijednosti međusobnog poštovanja, razumijevanja i uvažavanja u kreiranju važnih političkih odluka", napisao je Borenović na svom X nalogu.

Са Младеном и Драшком увијек отворено, искрено и садржајно о свим изазовима којих у овим сложеним временима има на претек. Нас тројица чувамо ПДП-ове кључне вриједности међусобног поштовања, разумијевања и уважавања у креирању важних политичких одлука.



Само мудро, посвећено и у…pic.twitter.com/0eo1b80XgW — Branislav Borenović (@BBorenovic)August 23, 2025

Kako je dodao, odluke kojima se čuva stabilnost i postojanost Republike Srpske uz poštovanje Dejtonskog ustavnog okvira treba donositi mudro, posvećeno i u najboljem interesu naroda.

"Avanturizam, radikalizam, licemjerje i bahatost vladajućeg režima je odraz neodgovornog postupanja u ovim aktuelnim dešavanjima i zato je u vremenima pred nama neophodno djelovati razumno, racionalno i veoma odgovorno", zaključio je Borenović u svojoj objavi.

(Mondo)