PDP protiv vanrednih izbora ali i tzv. vlade nacionalnog jedinstva, Stanivuković predlaže "kompromis"

Predsjedništvo PDP-a odlučilo je na današnjoj sjednici u Banjaluci da ne prihvata incijativu SNSD-a za formiranje tzv. vlade nacionalnog jedinstva.

Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

SNSD je ovaj prijedlog ponudio svim strankama nakon sjednica organa partije 4. avgusta. Do sada su ga odbile i sve druge opozicione stranke u RS.

Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković je ocijenio da je to plasirano kao politička tema.

“SNSD nema mandat za takvo nešto, jer su često bili stranka podjela. Zbog političkih razlika, nisam siguran ko bi u tu vladu ušao a ko izašao. To nije rješenje za ovu krizu”, smatra Stanivuković.

Predsjedništvo PDP-a danas je jednoglasno podržalo i stav da ne treba izlaziti na vanredne izbore za predsjednika Srpske, a nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat nako pravosnažne presude Suda BiH.

Stanivuković je istakao da ne žele da priznaju pravno i političko nasilje nad bilo kojom institucijom.

“Da neko dođe sa strane i to uradi. Bez obzira koliko se politički razlikujemo. A razumijemo i drugačije političke stavove ali dajte šansu PDP-u da ima ovakav stav”, naveo je Stanivuković.

Dodao je da bi, “možda upravo on na tim izborima imao najveću šansu kao kandidat”, ali da ne želi takav teret sebi i stranci koju vodi.

“Ne želim da budem kandidat”, podvukao je i dodao da se PDP priprema za redovne izbore.

Imao je i prijedog uz obrazloženje da se nacionalno jedinstvo može pokazati na drugačiji način.

“Jedno od rješenja je da se sve parlamentarne stranke uključe i da se iz šire akademske zajednice pronađe jedno ime koje ima autoritet i kredibilitet iza kojeg će svi stati. Neko ko bi se obavezao da će do izbora 2026. godine, kao kompromisno rješenje, mirno i stabilno voditi, a iza sebe bi imao konsenzus”, izjavio je Stanivuković.

(Mondo)