Stanivuković: Predložićemo zakon o predsjedniku Republike Srpske

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Partija demokratskog progresa (PDP) predložiće zakon o predsjedniku Republike Srpske kojim bi se definisalo ko će obavljati funkciju predsjednika Republike kada je on u tome spriječen.

3.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Najavio je ovo Draško Stanivuković, predsjednik PDP nakon sjednice Predsjedništva ove stranke, te istakao da bi to trebalo da bude rješenje za pravni i politički problem u kojem se Srpska sada nalazi, nakon što je CIK BiH oduzela mandat Miloradu Dodiku na mjestu predsjednika Republike Srpske.

"Zakon treba da definiše kako se prevazilazi ova situacija. Da li polovina ili dvije trećine narodnih poslanika može izglasati ko će mijenjati predsjednika ako on nije u mogućnosti da obavlja funkciju. Otvoreni smo za razgovor”, rekao je Stanivuković.

On je komentarišući sutrašnju posebnu sjednicu NS RS i tematiku referenduma i najavljene deklaracije o samopredjeljenju, kazao da oni nisu rješenje trenutne krize već da može dovesti do eskalacije.

"Mi ne znamo referendumsko pitanje. U ovom trenutku sve to djeluje više kao mobilizacija biračkog tijela. Referendum se po nama može raspisati samo u dva slučaja. Prvi je kada nismo sigurni šta narod misli, a drugi je onaj konačni o našem statusu, a za koji sada nije vrijeme ni kontekst, ni politička snaga. Pitati narod na referendumu da li su za povećanje plata ili jesmo li da nam neko nameće odluke su pitanja na koja već znamo odgovor i nema potrebe da za to trošimo resurse", kazao je lider PDP.

(MONDO)

Tagovi

Draško Stanivuković PDP predsjednik RS Milorad Dodik

