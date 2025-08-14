logo
Dodik na X-u: "Napad se usmjerava na najjače političke stranke koje narod bira decenijama"

Autor Dušan Volaš
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da nije slučajno ono što se dešava u Srbiji i Srbima u BiH i regionu, te naveo da su pokušaji destabilizacije dio iste slike u kojoj stranci žele vidjeti srpski narod na koljenima i pognute glave.

3.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Interesantno je da se i u Srbiji, kao i kod nas, napad usmjerava na najjače političke stranke koje narod bira decenijama. Cilj je isti - uzeti Srbima demokratiju i nametnuti vlast koju narod nikada ne bi izabrao", ukazao je Dodik.

On je na društvenim mrežama napisao da su rehabilitacija ustaštva u regionu, pritisci stranaca u BiH i pokušaji da se destabilizuje Srbija dio iste slike - slike u kojoj Srbe žele vidjeti pognutih glava.

Dodik je istakao da podržava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u odbrani Srbije od ovih napada jer Srbima i Srbiji nisu potrebne slike od kojih radost imaju samo oni koji srpski narod žele vidjeti na koljenima.

Dodik je naglasio da je danas u Srbiji da podrži predsjednika Vučića u namjeri da pobijedi sile koje bi voljele da vide srpsko-srpske žrtve.

"Još jednom apelujem na sve normalne ljude, a takvih je većina, da bez obzira na političke razlike - koje su legitimne - razumiju da eskalacija nasilja urušava nacionalni interes svih nas: interes da se u miru razvijamo i jačamo. Živjela Srbija!", poručio je predsjednik Republike Srpske.

SRNA

zole

Narod je na izborima izabrao Jelenu Trivić a tebe je CIK nametnuo da nas terorišeš ,zato čuti ti o međunarodnoj zajednici

