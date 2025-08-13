Dodikova odbrana najavila tužbu protiv BiH u Strazburu

Advokat Goran Petronijević izjavio je da tim odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika želi da pred Evropskim sudom za ljudska prava i ispravi pravosudnu "brljotinu" napravljenu u BiH protiv predsjednika Srpske.

Izvor: Borislav Zdrinja

Petronijević je pojasnio da su za to procesi pred Žalbenim vijećem Suda BiH u vezi sa odlukom CIK-a u Sarajevu o ukidanju predsjedničkog mandata i postupak pred Ustavnim sudom nepohodni uslov, za koje očekuje da će se okončati.

On je naglasio da se u ovom slučaju ne sudi običnom fizičkom licu, već predsjedniku Republike Srpske, jer je poštujući Ustav potpisao ukaz o stupanju na snagu zakona, koji je u legitimnom i legalnom procesu donio jedini ovlašteni zakonodavni organ u Republici Srpskoj - Narodna skupština.

"Ovaj proces je čista politička zloupotreba...", rekao je Petronijević za Tanjug.

On je naveo da će u postupcima koji slijede jedna od tačaka u dokazivanju kršenja prava Dodika kao fizičkog lica i kao predsjednika Republike Srpske biti pitanje legitimiteta Kristijana Šmita kojeg vlasti Republike Srpske ne priznaju za visokog predstavnika u BiH.

Petronijević je podsjetio da Šmit nije legitimni visoki predstavnik, već "samozvanac" koji je došao u BiH bez odluke Savjeta bezbjednosti UN i napravio haos, te da će to biti jedna od tačaka dokazivanja.

Istakao je da će se istovremeno voditi aktivnosti ka međunarodnoj zajednici, posebno prema zemljama kao što su Mađarska, Slovačka i Srbija koje razumiju o čemu se radi i ne priznaju nezakonitu odluku Suda BiH.

Petronijević je naveo da je Šmit u BiH niko, mnogi ga nazivaju njemačkim turistom bivšim diplomatom, ali je istakao da uprkos svemu namjerno radi na rušenju BiH i stvaranju ustavnopravne sveopšte krize.

On je naglasio da je Šmit direktan krivac za sve, ocijenivši da bi i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, odnosno oba entiteta i sva tri naroda mnogo lakše donosili odluke korisne za opstanak BiH kao međunarodno priznate zajedničke države.

Napomenuo je da je BiH istorijski primjer države u kojoj više od 30 godina ne može da dođe do pomirenja, suživota i funkcionisanja naroda, a isključivi destruktivni faktor u BiH je dio međunarodne zajednice, odnosno uloga aktuelnog visokog predstavnika.

Petronijević je ukazao na slične procese koji su se vodili u SAD i u Evropi, među kojima su procesi protiv predsjednika Nacionalnog fronta u Francuskoj Marin Le Pen, njemačke opozicione stranke AfD, Slobodarske stranke u Austriji, premijera Slovačke i Mađarske Roberta Fica i Viktora Orbana, političara u Rumuniji i Moldaviji.

Govoreći o potencijalnom rješavanju krize u BiH i vraćanju na izvorni Dejton, Petronijević je napomenuo da su Srbi i Hrvati, kao i entitet Republika Srpska, za poštovanje izvornog Dejtonskog sporazuma, dok su za očuvanje nelegitimnih dejtonskih promjena dio federalnog entiteta i bošnjačka, odnosno muslimanska strana.

"To je faktički trećina. To je samo po sebi narušavanje demokratskog načela, gde bi većina trebalo da odlučuje", dodao je Petronijević.

Prema njegovim riječima, BiH razgrađuju oni iz Sarajeva, koji krše dejtonski ustav i Dejtonski sporazum, samoimenovani ili samoproglašeni visoki predstavnik Kristijan Šmit i nekoliko ambasada koje ga podržavaju.

Petronijević je ocijenio da je Sarajevu preostalo samo da pregovorima dođe do ustavnopravne deeskalacije situacije u BiH.

"Ovo je politički, a ne pravni problem. Ovo je zloupotreba prava u svrhu sticanja političkih poena. Jedino pregovorima i međusobnim dogovorima mogu da se ti problemi riješe. Nikako drugačije", zaključio je Petronijević.

SRNA/Mondo