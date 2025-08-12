Rod Blagojević osudio odluke o sankcijama i oduzimanju mandata Dodiku

Bijela kuća bi trebalo da opozove odluku bivšeg predsjednika Džozefa Bajdena i da ukine sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Ovo je, gostujući na američkoj televiziji "Njuzmaks", rekao bivši guverner savezne američke države Ilinois Rod Blagojević.

Izvor: E. Jason Wambsgans / Newscom / Profimedia

Rod Blagojević, nekadašnji guverner Ilinoisa i blizak saradnik predsjednika SAD Donalda Trampa, upoznao je američku javnost sa informacijama o sankcijama koje je administracija Džoa Bajdena uvela predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Blagojević je istakao da su sankcije Dodiku uslijedile nakon što je javno podržavao Donalda Trampa još prije njegovog prvog mandata. Kako je naveo, Dodik je dobio sankcije samo dan nakon što je Tramp izabran za predsjednika SAD, a u znak podrške Trampovoj pobjedi nosio je i MAGA kačket.

"Sankcije su uslijedile istog dana, ali vjerovatno nisu donijete lično od strane Bajdena, već su nastale automatskim potpisivanjem od strane onoga ko nije član Trampove partije", rekao je Blagojević.

On je dodao da su sankcije kasnije proširene i na članove Dodikove porodice i bliske saradnike, posebno zbog obilježavanja 9. januara.

Blagojević je tokom gostovanja na televizijskom kanalu Njuzmaks, četvrtoj najgledanijoj kablovskoj televiziji u SAD-u, kritikovao i druge poteze Bajdenove administracije, uključujući pomilovanja bliskih prijatelja predsjednika, kao i njegovog sina Hantera.

"Ono što je Bajdenova administracija uradila, a ja sumnjam da je to urađeno automatskim potpisivanjem, nije bilo samo davanje pomilovanja prijateljima, već i sankcionisanje stranih lidera", naglasio je Blagojević.

Rod Blagojević je osudio i presudu protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku Centralne izborne komisije da na osnovu te presude oduzme mandat Miloradu Dodiku, koji je na izborima dobio podršku više od 300.000 građana Srpske.

Porijeklom iz Hercegovine i Šumadije, Blagojević je nedavno boravio u Republici Srpskoj gdje se sastao sa brojnim zvaničnicima, te je tom prilikom poslao jasnu poruku koja se sada ponovo čuje u Sjedinjenim Državama.

(RTRS)