Blagojević: Srpska tema narednog sastanka sa Trampom

Nekadašnji guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević rekao je da će Republika Srpska sigurno biti tema njegovog eventualnog sljedećeg sastanka sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Blagojević je naveo da bi Republika Srpska u tom slučaju bila i svrha sastanka.

"Namjeravam taj sastanak tražiti, a tačno kada i da li će se to dogoditi, ne mogu zasigurno reći. Da li vjerujem da će se dogoditi? Da. Ali, SAD je velika zemlja i svijet je velik", istakao je Blagojević.

On je rekao je da se nada da će nova američka administracija uvidjeti da je OHR nedemokratski, te da prestavlja modernu formu administrativnog kolonijalizma.

Blagojević je naveo da bi američka administracija trebala uvidjeti da je OHR antiteza svemu, što predstavljaju američke vrijednosti.

On smatra da je Kristijan Šmit kriminalac koji treba u zatvoru zbog toga što zloupotrebljava Ustav i naziva krivičnim djelima ono što nisu krivična djela.

"On krade narodu Republike Srpske pravo da izaberu svog predsjednika na slobodnim i poštenim izborima i naziva krivičnim djelima ono što nisu krivična djela. Šta je zločin? Nepoštovanje visokog predstavnika? Koje zakonodavno tijelo je to usvojilo? Gdje je to zapisano u Ustavu, Dejtonskom sporazumu, da on ima takvu vlast?", upitao je Blagojević.

On je istakao da Šmit djeluje bez ovlašćenja, te dodao da smatra da je Šmit agent bivšeg američkog ambasadora u BiH Majkla Marfija kojeg je postavila Bajdenova administracija.

Blagojević je rekao da postoje imena koja se razmatraju kada je riječ o novom ambasadoru SAD u BiH, te je naveo da je dobar znak za Republiku Srpsku namjera da se Mark Brnović imenuje za ambasadora u Srbiji.

(Srna)