Sastali se Dodik i Vučić, evo o čemu su razgovarali

Autor Dušan Volaš
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, sastali su se u Beogradu gdje su, kako su naveli, razgovarali o važnim temama za srpski narod sa obje strane Drine.

Sastali se Dodik i Vučić Izvor: Prinstcreen/Instagram/buducnostsrbijeav

"Sa predsjednikom Republike Srpske o unutrašnjim i spoljnim napadima na Srbiju i Srpsku, kao i o drugim važnim temama za srpski narod sa obe strane Drine. Posebno smo razgovarali o zaštiti nacionalnih interesa, narodnom jedinstvu i jačanju ekonomskih veza, kao i o daljim koracima saradnje u narednom periodu", napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

Milorad Dodik Aleksandar Vučić

