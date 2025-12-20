Nesreća na Durmitoru: Turisti ispali iz korpe na ski liftu, ima mrtvih

Teška nesreća dogodila se na ski stazi Savin Kuk na Durmitoru, kada su strani turisti ispali iz korpe na ski-liftu, usljed čega je jedna osoba stradala, dok je druga teško povrijeđena.
Na ski stazi Savin Kuk na Durmitoru danas je došlo do teške nesreće kada su strani turisti ispali iz korpe na ski-liftu, na žičari broj dva. Tom prilikom jedna osoba je izgubila život, dok je druga zadobila teške povrede.
Kako je saopšteno za RTCG, u pitanju su strani državljani. Nesreća se dogodila na žičari broj dva, a okolnosti pod kojima je došlo do incidenta za sada nisu poznate.
Više informacija o ovom tragičnom događaju očekuje se nakon uviđaja.
(RTCG/Mondo)