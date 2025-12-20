Nesreća na Durmitoru: Turisti ispali iz korpe na ski liftu, ima mrtvih

Teška nesreća dogodila se na ski stazi Savin Kuk na Durmitoru, kada su strani turisti ispali iz korpe na ski-liftu, usljed čega je jedna osoba stradala, dok je druga teško povrijeđena.

Izvor: MONDO / Marko Čavić

Na ski stazi Savin Kuk na Durmitoru danas je došlo do teške nesreće kada su strani turisti ispali iz korpe na ski-liftu, na žičari broj dva. Tom prilikom jedna osoba je izgubila život, dok je druga zadobila teške povrede.

Kako je saopšteno za RTCG, u pitanju su strani državljani. Nesreća se dogodila na žičari broj dva, a okolnosti pod kojima je došlo do incidenta za sada nisu poznate.

Više informacija o ovom tragičnom događaju očekuje se nakon uviđaja.

