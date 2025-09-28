Tragedija u Hrvatskoj: Dvije žene pogođene signalnim raketama na različitim svadbama, jedna preminula

Žena u Šibeniku je preminula, dok je žena u Makarskoj teško povrijeđena, kada su ih u jednom danu, i u razmaku od samo sat vremena, signalne rakete pogodile na svadbama u Dalmaciji, prenose hrvatski mediji.

Prvi slučaj zabilježen je juče oko 18.00 časova u Makarskoj, ispred katedrale u tom gradu, kada je tokom vjenčanja aktivirana signalna raketa koja je pogodila gošću.

Pogođena žena je hospitalizovana sa teškim povredama, a policija je povodom tog slučaja otvorila istragu.

Oko 19.00 časova u Šibeniku je u blizini katedrale Svetog Jakova, tokom svadbenog slavlja ispaljena signalna raketa koja je teško povrijedila ženu.

Ona je prevezena u Opštu bolnicu Šibenik, ali je uprkos naporima ljekara preminula od zadobijenih povreda glave.

Policija je potvrdila da je uhapšen muškarac (52), protiv koga je pokrenuta istraga.

Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović rekao je da se "radi o teškoj zloupotrebi i kršenju zakona" i neovlašćenoj upotrebi signalnih raketa.

