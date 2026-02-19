Nakon višesatne rasprave usvojen dnevni red: Skupština grada Banjaluka sutra vanredno o platama vaspitača

Nakon cjelodnevnog zasjedanja i usvajanja dnevnog reda šeste redovne sjednice, odbornici Skupštine Grada završili su radni dan.

Izvor: Grad Banjaluka

Na današnjoj sjednici Skupštine grada obilježenoj dugim proceduralnim raspravama, odbornici su više vremena potrošili na utvrđivanje dnevnog reda nego na razmatranje samih tačaka.

Prethodno, nadležne skupštinske komisije nisu dale podršku za čak 15 tačaka, zbog čega su one skinute sa predloženog dnevnog reda. Naknadno je u skupštinsku proceduru upućeno još devet tačaka, ali su samo dvije dobile potrebnu većinu i uvrštene su u dnevni red.

Aktuelni čas trajao je oko sat vremena, a potom je uslijedila višesatna rasprava o dnevnom redu, tokom koje su se otvarala i pitanja koja formalno nisu bila pred odbornicima. Među temama koje su izazvale najviše pažnje našlo se pitanje plata zaposlenih u gradskim vrtićima, o čemu su odbornici vodili polemiku, iako ta tačka nije bila zvanično predložena za razmatranje.

Kada je riječ o konkretnim odlukama, odbornici nisu podržali izmjene 12 regulacionih planova, kao ni izmjene i dopune odluke o komunalnim taksama. Većinu su dobili Plan kapitalnih investicija grada, kao i Program razvoja sporta za tekuću godinu, koji su uvršteni u dnevni red i biće predmet rasprave u nastavku sjednice.

Odbornici će sa radom nastaviti sutra, 20. februara sa početkom u 9.00 časova, kada će biti održana vanredna sjednica na kojoj će biti razmatrana aktuelna situacija u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Kako je najavio predsjednik Skupštine Grada Ljubo Ninković, nakon vanredne sjednice uslijediće nastavak redovne sjednice.

(Mondo)