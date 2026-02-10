Zakazana redovna sjednica Skupštine grada Banjaluke: Na razmatranju 72 tačke dnevnog reda

Šesta redovna sjednica Skupštine grada Banjaluke zakazana je za četvrtak, 19. februar sa početkom u 9.00 časova.

Potvrđeno je ovo nakon sjednice skupštinskog Kolegijuma.

Kako je istakla gradski menadžer Mirna Savić Banjac, dostavljeni su materijali za preko 70 tačaka.

"Dostavili smo sve matarijale, te je na Kolegijumu usaglašeno da u narednim danima zasjedaju i nadležna radna tijela. Ono što je svakako važno je da smo zatražili da se na predstojećoj sjednici razmtraju još dodatne dvije tačke – Plan kapitalnih investicija i Program razvoja sporta na području grada Banjaluke. Ovo su veoma obimna, ali i važna dokumenta, i veoma je važna da se nađu pred odbornicima", rekla je Savić- Banjac, koja je pozvala odbornike da podrže ovaj prijedlog.

Komentarišući sadržaj materijala, gradski menadžer je rekla da će se na sjednici između ostalog naći izvještaji, ali i programi rada gradskih ustanova i preduzeća, pitanje uređenja građevinskog zemljišta, program zajedničke komunalne potrošnje, kao i brojne druge tačke koje su značajne za razvoj i funkcionisanje Grada.

Predsjednik Skupštine Grada Banjaluke Ljubo Ninković rekao je da će u narednim danima zasjedati i nadležna radna tijela.

"Na narednoj sjednici biće razmatrane 72 tačke predloženog dnevnog reda, a gradska administracija zatražila je dopunu dnevnog reda sa dvije dodatne tačke – Plan kapitalnih investicija i Program razvoja sporta u gradu Banjaluci, o čemu će se u skladu sa Poslovnikom odbornici izjasniti. Radna tijela zakazana su već za narednu sedmicu i time imamo sve preduslove da održimo redovnu sjednicu", rekao je Ninković.