Skupština grada Banjaluka raspravlja o budžetu vrijednom 285 miliona KM

Autor Nikolina Damjanić
0

U Banjaluci je danas počela vanredna sjednica Skupštine grada, na čijem se dnevnom redu nalazi devet tačaka, među kojima je i najvažnija, razmatranje i usvajanje Prijedloga budžeta grada za ovu godinu u iznosu od 285 miliona konvertibilnih maraka.

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Osim budžeta, odbornici će raspravljati i o imenovanju direktora Banskog dvora, kreditnim zaduženjima, kao i o više kadrovskih pitanja.

Na početku sjednice odbornica Narodnog fronta Dijana Ješić uputila je primjedbu da odbornici nisu blagovremeno dobili materijale za sjednicu, te je zatražila odlaganje sjednice ili pauzu kako bi mogla uložiti amandmane na budžet.

Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković rekao je da je, u skladu sa svojim ovlaštenjima, predložio dnevni red, te da su svi materijali odbornicima dostavljeni na vrijeme. Kako je naveo, proteklo je tačno 30 dana tokom kojih je svaki odbornik imao mogućnost da uloži amandmane na prijedlog budžeta.

„Nakon završetka diskusija, prijedlog budžeta biće upućen na razmatranje i odlučivanje“, rekao je Ninković.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković istakao je da odbornici treba da imaju dovoljno prostora za razmatranje materijala, te ocijenio da se bez potrebe stvara slika netransparentnosti u radu.

„Mi smo uputili prijedloge koji se odnose na kreditna zaduženja za projekte od velikog značaja, među kojima su vodovodna mreža u Tunjicama i izgradnja mosta u Docu“, rekao je Stanivuković.

Rasprava o tačkama dnevnog reda je u toku.

