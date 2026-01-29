Zbog naplate parkinga u Banjaluci: Inicijativa protiv odluke gradonačelnika pred Ustavnim sudom RS

Banjalučki advokat Aleksandar Jokić podnio je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti privremene odluke kojom je u Banjaluci nastavljena naplata parkinga, a koju je krajem decembra donio gradonačelnik Draško Stanivuković.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Jokić u inicijativi navodi da je riječ o nezakonitom i neustavnom aktu, kojim je, kako tvrdi, grubo povrijeđen pravni poredak Republike Srpske, jer je odluka objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, umjesto u „Službenom glasniku Grada Banja Luka“ ili, u krajnjem slučaju, u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Prema njegovim navodima, gradonačelnik je na taj način zaobišao jasne odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta Grada Banja Luka, ali i Ustava Republike Srpske, koji propisuju gdje i na koji način opšti akti jedinica lokalne samouprave mogu biti objavljeni i stupiti na snagu.

Posebno se problematizuje član odluke kojim je propisano da ona stupa na snagu dan nakon objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, što Jokić ocjenjuje kao pravno nepostojeći čin u sistemu Republike Srpske.

On podsjeća da zakon izričito nalaže da se akti lokalne samouprave objavljuju u službenom glasilu grada, a samo izuzetno u entitetskom službenom glasniku, ali nikako u glasilu institucija BiH.

U inicijativi se ukazuje i na raniju odluku Ustavnog suda Republike Srpske, kojom je prethodna odluka o naplati parkinga proglašena neustavnom, te se navodi da je nova privremena odluka pokušaj da se ta sudska odluka zaobiđe.

Jokić je predložio da Ustavni sud Republike Srpske utvrdi da je osporena odluka neustavna i nezakonita, te da je poništi u cjelosti, a naročito u dijelu koji se odnosi na način objavljivanja i stupanje na snagu.

Pozadina slučaja – spor oko parkinga u Banjaluci

Parkiranje u Banjaluci od početka 2026. godine formalno je postalo besplatno, jer Gradska uprava nije postupila po nalogu Skupštine grada da do 1. januara osnuje javno preduzeće koje bi upravljalo javnim parkiralištima.

Skupština Grada je ranije donijela privremeno rješenje kojim je naplata parkinga bila omogućena do kraja 2025. godine, uz obavezu da se u međuvremenu osnuje novo gradsko preduzeće.

Međutim, ta obaveza nije ispunjena, a prijedlog gradonačelnika da se upravljanje parkingom povjeri Zavodu za izgradnju Banja Luka (ZIBL) nije dobio podršku odbornika.

Nakon isteka skupštinske odluke, gradonačelnik Draško Stanivuković donio je privremenu odluku kojom se, kako je naveo, radi „obezbjeđivanja kontinuiteta u funkcionisanju komunalne djelatnosti“, produžava primjena postojećih cijena parkiranja na period do 90 dana.

Tom odlukom propisano je da se naplata parkinga nastavlja od 1. januara 2026. godine, do donošenja nove odluke Skupštine grada, a najduže 90 dana.

Upravo ta odluka, objavljena u „Službenom glasniku BiH“, predmet je inicijative koja je sada upućena Ustavnom sudu Republike Srpske.