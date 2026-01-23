Banjaluka: Devastirane garaže pretvorene u parking mjesta (FOTO)

U Ulici Sime Matavulja u Banjaluci završeno je preuređenje devastiranih garaža, čime je ovaj prostor prenamijenjen za parkiranje vozila.

Izvor: Gradska uprava Banjaluka

Riječ je o lokacijama koje su ranije bile zapuštene, a cilj radova bio je stavljanje gradske imovine u funkciju javnog interesa.

Prema informacijama sa terena, uređenjem ove lokacije, kao i planiranim radovima u naselju Starčevica i na drugim mjestima u Ulici Sime Matavulja, Banjaluka bi u narednom periodu trebala dobiti oko 200 novih parking mjesta.

Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac potvrdila je da se ovim zahvatima, osim novih kapaciteta za parkiranje, rješava i problem bezbjednosti i uređenosti naselja, na šta su ranije ukazivali stanari.

"Umjesto prodaje ovih garaža koje su gradske, postojeći prostori se uređuju i stavljaju u funkciju. Obilježavanjem parking mjesta na ovim lokacijama ti prostori postaju sigurniji i funkcionalniji za svakodnevnu upotrebu", navedeno je prilikom obilaska.

Pored tekućih radova na adaptaciji postojećih prostora, u pripremi je i elaborat koji treba da definiše potrebe i potencijalne lokacije za izgradnju novih parking garaža, kako bi se dugoročno riješio problem nedostatka parking prostora u gradu, navode iz Gradske uprave.