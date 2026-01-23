logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjaluka: Devastirane garaže pretvorene u parking mjesta (FOTO)

Banjaluka: Devastirane garaže pretvorene u parking mjesta (FOTO)

Autor Dušan Volaš
0

U Ulici Sime Matavulja u Banjaluci završeno je preuređenje devastiranih garaža, čime je ovaj prostor prenamijenjen za parkiranje vozila.

Devastirane garaže u Ulici Sime Matavulja pretvorene u parking Izvor: Gradska uprava Banjaluka

Riječ je o lokacijama koje su ranije bile zapuštene, a cilj radova bio je stavljanje gradske imovine u funkciju javnog interesa.

Prema informacijama sa terena, uređenjem ove lokacije, kao i planiranim radovima u naselju Starčevica i na drugim mjestima u Ulici Sime Matavulja, Banjaluka bi u narednom periodu trebala dobiti oko 200 novih parking mjesta.

Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac potvrdila je da se ovim zahvatima, osim novih kapaciteta za parkiranje, rješava i problem bezbjednosti i uređenosti naselja, na šta su ranije ukazivali stanari.

"Umjesto prodaje ovih garaža koje su gradske, postojeći prostori se uređuju i stavljaju u funkciju. Obilježavanjem parking mjesta na ovim lokacijama ti prostori postaju sigurniji i funkcionalniji za svakodnevnu upotrebu", navedeno je prilikom obilaska.

Pored tekućih radova na adaptaciji postojećih prostora, u pripremi je i elaborat koji treba da definiše potrebe i potencijalne lokacije za izgradnju novih parking garaža, kako bi se dugoročno riješio problem nedostatka parking prostora u gradu, navode iz Gradske uprave.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka parking

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ