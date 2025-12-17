logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lukač: Od Nove godine ponovo besplatan parking u Banjaluci

Lukač: Od Nove godine ponovo besplatan parking u Banjaluci

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini Banjaluke Dragan Lukač izjavio je da će od Nove godine parking u gradu ponovo biti besplatan jer gradonačelnik Draško Stanivuković nije predložio formiranje posebnog preduzeća koje bi se time bavilo.

viber_slika_2024-12-17_09-15-09-082.jpg Izvor: Mondo/Slaven Petković

Lukač je tokom diskusije od dnevnom redu rekao da će to ponovo dovesti do haosa u gradu, čega su svi bili svjedoci.

"Neće biti naplate parkinga, jer to preduzeće ne može da se formira bez odluke gradonačelnika. Mi smo za to da razgovaramo sa gradonačlenikom i to ćemo učiniti, ali prije toga treba da sprovedemo odluku Ustavnog suda u vezi s tim", naveo je Lukač.

On je poručio da ljudi koji rade na tim poslovima ne treba da brinu, jer neće ostati bez posla.

Lukač je rekao da će SNSD podržati usvajanje tačke koja se odnosi na Nacrt budžeta za 2025. godinu, uz primjedbe, koji će ići na javnu raspravu.

Prema njegovim riječima, podršku će dobiti i kredit za rješavanje imovinskih poslova u vezi sa igradnjom mosta na Docu, te kredit za izgradnju vodovoda Tunjice i potkozarska sela.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dragan lukač SNSD parking Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ