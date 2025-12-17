Lukač: Od Nove godine ponovo besplatan parking u Banjaluci

Šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini Banjaluke Dragan Lukač izjavio je da će od Nove godine parking u gradu ponovo biti besplatan jer gradonačelnik Draško Stanivuković nije predložio formiranje posebnog preduzeća koje bi se time bavilo.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Lukač je tokom diskusije od dnevnom redu rekao da će to ponovo dovesti do haosa u gradu, čega su svi bili svjedoci.

"Neće biti naplate parkinga, jer to preduzeće ne može da se formira bez odluke gradonačelnika. Mi smo za to da razgovaramo sa gradonačlenikom i to ćemo učiniti, ali prije toga treba da sprovedemo odluku Ustavnog suda u vezi s tim", naveo je Lukač.

On je poručio da ljudi koji rade na tim poslovima ne treba da brinu, jer neće ostati bez posla.

Lukač je rekao da će SNSD podržati usvajanje tačke koja se odnosi na Nacrt budžeta za 2025. godinu, uz primjedbe, koji će ići na javnu raspravu.

Prema njegovim riječima, podršku će dobiti i kredit za rješavanje imovinskih poslova u vezi sa igradnjom mosta na Docu, te kredit za izgradnju vodovoda Tunjice i potkozarska sela.