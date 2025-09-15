logo
Zbog gužvi skuplji sat u centru: Od danas nova pravila parkiranja u Banjaluci

Autor Nikolina Damjanić
0

Nova pravila parkiranja u Banjaluci - dio centra prelazi u nultu, a pojedina parkirališta u prvu zonu naplate, saopštilo je Odjeljenje za komunalnu policiju.

3.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Od danas u Banjaluci važi novo prilagođavanje parking zona, prema kojem je dio gradskih parkirališta prešao u strožije režime naplate. Odluka je donesena s ciljem smanjenja gužvi u centru i podsticanja većeg korištenja javnog prevoza, saopštilo je Odjeljenje za komunalnu policiju.

Kako je precizirano, parking prostor kod hotela „Talija“, parking kod Doma sindikata i dio Srpske ulice sada su svrstani u nultu zonu, dok su parking prostori kod tvrđave Kastel, u Ulici Vladike Platona, te javna garaža u Vidovdanskoj ulici (zgrada IRB-a) prešli u prvu zonu.

Prilagođavanje zona definisano je novim Pravilnikom o uslovima, načinu korištenja, organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima na kojima je uvedena naplata parkiranja, koji je stupio na snagu 1. septembra, a objavljen je u Službenom glasniku broj 25/25.

"Ranija analiza pokazala je da veliki broj vozača, zbog jeftinijeg parkiranja, svoja vozila cijeli dan ostavlja na parkinzima u centralnoj zoni, čime se smanjuje dostupnost parkinga za druge korisnike. Zbog toga je uvedena izmjena", ističu iz Odjeljenja.

Cijene parkiranja:

Nulta zona – 2 KM po započetom času.

Prva zona – 2 KM po započetom času ili 7 KM za cjelodnevnu kartu.

Druga zona – 1 KM po započetom času ili 5 KM za cjelodnevnu kartu.

Iz Odjeljenja naglašavaju da će nova pravila omogućiti pravedniju raspodjelu parking prostora i doprinijeti boljem funkcionisanju saobraćaja u centru grada.

(MONDO)

