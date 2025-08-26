Pogledajte cijene: U Banjaluci od septembra pojačana kontrola parkinga

Od 1. septembra 2025. godine u Banjaluci će početi pojačana kontrola naplate parkiranja na svim javnim parkiralištima, saopštilo je Odjeljenje za komunalnu policiju i Tim za kontrolu parkinga.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Nadležne službe pozivaju građane i posjetioce da od početka septembra redovno plaćaju korištenje javnih parkinga, s obzirom na to da će se kontrola sprovoditi striktno u skladu s novom odlukom Skupštine grada.

Cijene parkiranja u Zoni 0 iznose 2,00 KM po satu, a mjesečna povlašćena karta za stanare košta 50,00 KM. U Zoni I cijena sata parkiranja je takođe 2,00 KM, dok cjelodnevna karta košta 7,00 KM. Mjesečna karta je 100,00 KM, a godišnja povlašćena stanarska karta 50,00 KM. Za rezervaciju parking-mjesta na dnevnoj bazi potrebno je izdvojiti 30,00 KM u Zoni 0, odnosno 20,00 KM u Zoni I.

U Zoni II sat parkiranja košta 1,00 KM, cjelodnevna karta je 5,00 KM, a mjesečna 60,00 KM. Mjesečna povlašćena stanarska karta iznosi 10,00 KM, a rezervacija parking-mjesta dnevno 15,00 KM.

Kada je riječ o parkiranju u javnoj garaži u Aleji svetog Save, sat parkiranja je 1,00 KM, a cjelodnevna karta 5,00 KM. Mjesečna karta iznosi 100,00 KM, tromjesečna 250,00 KM, a godišnja 600,00 KM.

Za vozila koja se nepropisno parkiraju, trošak deblokiranja iznosi 30,00 KM, dok se cijena premještanja vozila kreće od 40,00 KM do 90,00 KM, zavisno od udaljenosti. Naknada za započeto premještanje iznosi 30,00 KM, a čuvanje vozila na depou po započetom danu košta 10,00 KM.

(Mondo)