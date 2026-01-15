logo
Naplata parkinga se nastavlja: Stanivuković objavio odluku u Službenom glasniku

Naplata parkinga se nastavlja: Stanivuković objavio odluku u Službenom glasniku

Autor Dragana Božić Izvor Srpskainfo
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković objavio je u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine odluku kojom se nastavlja naplata parkinga u Banjaluci.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Parkiranje u najvećem gradu Republike Srpske je od nove godine besplatno jer Stanivuković nije postupio po nalogu Skupštine grada koja je tražila da se do 1. januara osnuje javno preduzeće koje bi upravljalo parkiralištima.

Kako nije prihvaćena njegova ideja da taj posao bude provjeren Zavodu za izgradnju (ZIBL) Banjaluka, on je u Službenom glasniku objavio privremenu Odluku kojom pokušava obezbijediti nastavak naplate, piše Srpskainfo.

U njoj se navodi da se odluka donosi radi osiguranja kontinuiteta u funkcionisanju komunalne djelatnosti upravljanja javnim parkiralištima, sprečavanja prekida u obavljanju komunalnih poslova, sprečavanja u poremećaju u saobraćaju i zaštititi interesa građana i Grada Banjaluka.

Stanivuković u odluci navodi da se prethodna odluka Skupštine o davanju saglasnosti na cijene parkiranja, a koja je istekla upravo jer on nije osnovao javno preduzeće, produžava 90 dana.

Cijene parkiranja će se primjenjivati od 01.01.2026. godine, do donošenja nove Odluke od strane Gradske skupštine, a najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, osim ako posebnom Odlukom nije drugačije odlučeno – navodi se u odluci.

Podsjećamo, Ustavni sud Republike Srpske je u septembru 2024. godine utvrdio da je odluka o naplati neustavna.

Skupština grada usaglasila je privremeno rješenje kojim je naplata nastavljena do kraja prošle godine ali je donesena i odluka da se osnuje gradsko preduzeće koje bi se bavilo parkinzima.

Međutim, Gradska uprava tu obavezu nije izvršila, a njen prijedlog da to zbog ekonomičnosti i ušteda bude povjereno ZIBL-u, nije prihvaćen.

(Mondo)

mirji

Odluka gradonačelnika je protivzakonita jer nije u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Donio ju je bez saglasnosti Skupštine Grada BL i ne može on svojom odlukom odlučivati o važenju odluke koju je donijela skupština kao zakonodavni organ. Takođe, Zakonom o lokalnoj samoupravi je predviđeno da se akti lokalne samouprave objavljuju u službenim glasnicima lok. samouprava, a izuzetno u Službenom glasniku Republike Srpske, dok je on istu uputio na objavu u Službeni glasnik BiH što je opet suprotno Zakonu o lokalnoj samoupravi i samim tim ne može stupiti na snagu. Ja sigurno neću plaćati parking dok lokalna skuština ne donese odluku po tom pitanju.

