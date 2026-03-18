Slučaj Krunić: Vrhovni sud potvrdio kazne, iako dovodi u pitanje dio dokaza

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu za ubistvo Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića, iako je u obrazloženju naveo da postoje određene sumnje u ključni iskaz svjedoka na kojem se zasniva utvrđena verzija zločina.

Drugostepenom presudom Vrhovni sud Republike Srpske Benedi Đukanović i Emilio Baldo nepravosnažno su osuđeni na 40, odnosno 25 godina zatvora za teško ubistvo vlasnika „Sektor sekjuritija“ Slaviše Krunića i njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića. Istom odlukom, Rodoljub Gajić je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora zbog pomaganja u zločinu, piše ATV.

U obrazloženju presude sud navodi da je činjenično stanje u velikoj mjeri utvrđeno na osnovu iskaza vozača Gorana Ilića, iako priznaje da postoje sumnje u njegovu potpunu vjerodostojnost. Uprkos tome, sud smatra da je njegov iskaz bio dovoljan za formiranje verzije događaja.

Odbrana je osporavala Ilićevo svjedočenje, pozivajući se i na 3D rekonstrukciju vještaka Nenada Šipke, prema kojoj se njegova verzija ranjavanja ne uklapa u utvrđeni tok događaja. Ipak, sud je ocijenio da te primjedbe ne dovode u pitanje ključne činjenice slučaja.

Vrhovni sud je zauzeo stav da pojedini detalji, poput pravca iz kojeg su ispaljeni smrtonosni hici ili da li je vozilo bilo u pokretu, nisu od odlučujućeg značaja, jer je nesporno da su napadači pucali na vozilo i ubili Krunića i Pavlovića.

Kao važan dokaz istaknuti su DNK tragovi na automatskom oružju pronađenom nedaleko od mjesta zločina, koji su dominantno pripadali Đukanoviću i Željku Kovačeviću, što je dodatno učvrstilo zaključak suda o identitetu napadača.

Kada je riječ o Emiliu Baldi, sud navodi da je njegova uloga dokazana nizom indicija, od kontakata sa ostalim optuženima prije zločina, preko kretanja vozila zabilježenog kamerama, do telefonskih komunikacija i podataka baznih stanica koji ga povezuju sa praćenjem kretanja Krunića.

Sud zaključuje da su svi ključni elementi optužnice dokazani, te da su prvostepeni zaključci u bitnim dijelovima pravilno i potpuno utvrđeni, uprkos osporavanjima odbrane.