Potraga u Novom Gradu: Policija moli za pomoć u pronalasku šezdesetčetvorogodišnjaka

Policijska uprava Prijedor objavila je danas fotografiju nestalog Milanka LJepoje (64) iz Novog Grada za kojim se traga.

Izvor: PU Prijedor

Po izjavi člana porodice koji je prijavio nestanak u subotu, 13. juna, Milanko je slabije tjelesne konstitucije, visok oko 170 centimetara i kratke prosijede kose, a posljednji put je viđen u četvrtak, 11. juna.

"Apelujemo na sve građane da se, ukoliko uoče lice sa fotografije ili imaju korisne informacije koje bi pomogle u pronalasku, obrate u najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 122", navode iz policije.