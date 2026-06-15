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Potraga u Novom Gradu: Policija moli za pomoć u pronalasku šezdesetčetvorogodišnjaka

Potraga u Novom Gradu: Policija moli za pomoć u pronalasku šezdesetčetvorogodišnjaka

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Policijska uprava Prijedor objavila je danas fotografiju nestalog Milanka LJepoje (64) iz Novog Grada za kojim se traga.

Milanko Ljepoja nestanak potraga Izvor: PU Prijedor

Po izjavi člana porodice koji je prijavio nestanak u subotu, 13. juna, Milanko je slabije tjelesne konstitucije, visok oko 170 centimetara i kratke prosijede kose, a posljednji put je viđen u četvrtak, 11. juna.

"Apelujemo na sve građane da se, ukoliko uoče lice sa fotografije ili imaju korisne informacije koje bi pomogle u pronalasku, obrate u najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 122", navode iz policije.

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potraga Novi Grad nestali

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