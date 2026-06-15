Sutra posebna sjednica NSRS: Na dnevnom redu rebalans budžeta "težak" 8,5 milijardi KM

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o Prijedlogu rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu biće održana sutra u Banjaluci, odlučio je danas skupštinski Kolegijum.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić rekao je novinarima da će na sjednici biti razmatran i prijedlog odluke o izmjeni odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. godini, te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2026. godinu.

On je dodao da će na sjednici biti razmatran i set prijedloga zakona koje je utvrdila Vlada Republike Srpske kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru.

Prema prijedlogu koji je usvojila Vlada Srpske, rebalansom je utvrđen budžet od 8,525 milijardi KM i veći je od postojećeg za 1,116 milijardi KM.

Rebalansom su predviđena veća izdvajanja za plate, penzije i boračka primanja, kao i obrazovanje.

Sjednica je zakazana za 10.30 časova.