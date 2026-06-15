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Kijevsko-pečerska lavra u plamenu: Požar u jednoj od najljepših pravoslavnih svetinja

Kijevsko-pečerska lavra u plamenu: Požar u jednoj od najljepših pravoslavnih svetinja

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Dramatični prizori iz Kijevsko-pečerske lavre - požar zahvatio Saborni hram Uspenja, spasene drevne relikvije i ikone.

Kijevsko-pečerska lavra u plamenu Izvor: Genya SAVILOV / AFP / Profimedia

Namesnik Kijevo-pečerske lavre episkop Avramije izjavio je danas da su, nakon požara koji je izbio usled napada ruskih snaga na Kijev, iz Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice spasene drevne ikone i relikvije.

"U prvim satima nakon vanredne situacije, sva moja pažnja, pažnja braće, sveštenstva, osoblja i nadležnih službi, bila je usmerena na hitne mere zaštite svetinja i osiguranja njihove bezbednosti", rekao je episkop Avramije u objavi na društvenim mrežama, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim riječima, organizovana je hitna evakuacija svetih moštiju i bogoslužbenih predmeta, drevnih ikona i drugih svetih predmeta, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Namjesnik Kijevo-pečerske lavre je napomenuo da je zahvaljujući koordinisanim naporima bilo moguće minimizirati prijetnje po ljude i sačuvati sveta mjesta.

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"Trenutno se saniraju posljedice napada, procjenjuje se šteta i bilježe se sve okolnosti incidenta". rekao je on.

Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije dodala je da se nastavlja otklanjanje posljedica ruskog napada na teritoriju Kijevo-pečerske lavre.

"Požar je izbio na krovu Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice, zahvativši površinu od približno 800 kvadratnih metara", precizirali su spasioci.

Pored toga, požar je izbio u zgradi Nacionalnog kulturno-umetničkog i muzejskog kompleksa "Umetnički arsenal" površine 1.000 kvadratnih metara.

U noćnom napadu ruskih snaga na Kijev poginule su četiri osobe i povrijeđene su još 23 osobe.

"Kao rezultat masovnog neprijateljskog napada na Kijev, zabilježeni su šteta i požari u skoro svim dijelovima grada. Službe hitne pomoći rade na oko 50 lokacija. Prema riječima ljekara, više od 20 ljudi je povrijeđeno, a među njima i dijete i trudnica. Troje povrijeđenih je u bolnici u teškom stanju", saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

(Blic/MONDO)

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Kijev Rusija Rat u Ukrajini

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