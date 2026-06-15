Kijevsko-pečerska lavra u plamenu: Požar u jednoj od najljepših pravoslavnih svetinja

Dramatični prizori iz Kijevsko-pečerske lavre - požar zahvatio Saborni hram Uspenja, spasene drevne relikvije i ikone.

Izvor: Genya SAVILOV / AFP / Profimedia

Namesnik Kijevo-pečerske lavre episkop Avramije izjavio je danas da su, nakon požara koji je izbio usled napada ruskih snaga na Kijev, iz Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice spasene drevne ikone i relikvije.

"U prvim satima nakon vanredne situacije, sva moja pažnja, pažnja braće, sveštenstva, osoblja i nadležnih službi, bila je usmerena na hitne mere zaštite svetinja i osiguranja njihove bezbednosti", rekao je episkop Avramije u objavi na društvenim mrežama, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim riječima, organizovana je hitna evakuacija svetih moštiju i bogoslužbenih predmeta, drevnih ikona i drugih svetih predmeta, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Namjesnik Kijevo-pečerske lavre je napomenuo da je zahvaljujući koordinisanim naporima bilo moguće minimizirati prijetnje po ljude i sačuvati sveta mjesta.

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"Trenutno se saniraju posljedice napada, procjenjuje se šteta i bilježe se sve okolnosti incidenta". rekao je on.

Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije dodala je da se nastavlja otklanjanje posljedica ruskog napada na teritoriju Kijevo-pečerske lavre.

"Požar je izbio na krovu Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice, zahvativši površinu od približno 800 kvadratnih metara", precizirali su spasioci.

Ukrainian emergency crews battling the fire at the Dormition Cathedral of the Kyiv Pechersk Lavra following the Russian strike.https://t.co/RCHGEfYrENpic.twitter.com/Do7xz7pFmq — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)June 15, 2026

Pored toga, požar je izbio u zgradi Nacionalnog kulturno-umetničkog i muzejskog kompleksa "Umetnički arsenal" površine 1.000 kvadratnih metara.

U noćnom napadu ruskih snaga na Kijev poginule su četiri osobe i povrijeđene su još 23 osobe.

"Kao rezultat masovnog neprijateljskog napada na Kijev, zabilježeni su šteta i požari u skoro svim dijelovima grada. Službe hitne pomoći rade na oko 50 lokacija. Prema riječima ljekara, više od 20 ljudi je povrijeđeno, a među njima i dijete i trudnica. Troje povrijeđenih je u bolnici u teškom stanju", saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

(Blic/MONDO)