Od tužbe protiv države do masakra: Napadač iz Kijeva bio u sporu sa penzionim fondom

Muškarac koji je ubio šest ljudi u Kijevu je bivši vojnik koji je prethodno tužio ukrajinski penzioni fond zbog dodatnih vojnih isplata, objavio je ukrajinski portal "Strana.ua".
Podsjetimo, napadač je identifikovan kao Dmitro Vasilčenkov (57).
List navodi da je, na osnovu sudskih materijala, Vasilčenkov uspio da dobije dodatnu isplatu od oko 2.000 grivni /oko 45 dolara/.
Muškarac je takođe zapalio svoj stan prije nego što je izveo napad, naveo je ukrajinski emiter "Suspiljne", objavljujući slike izgorjele kuće.
Komšija napadača prethodno je bio u stanu i vidio automatsko oružje, pištolj i desetine metaka.
Napadač je navodno prijetio svom komšiji, rekavši da se nikoga ne plaši i da može da ubije bilo koga.
Ukrajinski mediji su izvijestili da se on ranije suočio sa krivičnim prijavama u vezi sa lakšim tjelesnim povredama.
Naoružani muškarac juče je otvorio vatru u okrugu Golosejevski u Kijevu i ubio šest lica pucajući nasumice iz neposredne blizine.
Napadač, koji je uzeo taoce u supermarketu, ubijen je tokom operacije hapšenja, a prethodno je odbio da pregovora.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je šest osoba poginulo, a 15 je povrijeđeno u pucnjavi.
U međuvremenu, ukrajinske vlasti su saopštile da se napad u Kijevu tretira kao teroristički čin.
In Kyiv, the gunman who took shoppers hostage in a store has been killed during the assault.— NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2026
