Od tužbe protiv države do masakra: Napadač iz Kijeva bio u sporu sa penzionim fondom

Muškarac koji je ubio šest ljudi u Kijevu je bivši vojnik koji je prethodno tužio ukrajinski penzioni fond zbog dodatnih vojnih isplata, objavio je ukrajinski portal "Strana.ua".

Izvor: X/@nexta_tv

Podsjetimo, napadač je identifikovan kao Dmitro Vasilčenkov (57).

List navodi da je, na osnovu sudskih materijala, Vasilčenkov uspio da dobije dodatnu isplatu od oko 2.000 grivni /oko 45 dolara/.

Muškarac je takođe zapalio svoj stan prije nego što je izveo napad, naveo je ukrajinski emiter "Suspiljne", objavljujući slike izgorjele kuće.

Komšija napadača prethodno je bio u stanu i vidio automatsko oružje, pištolj i desetine metaka.

Napadač je navodno prijetio svom komšiji, rekavši da se nikoga ne plaši i da može da ubije bilo koga.

Ukrajinski mediji su izvijestili da se on ranije suočio sa krivičnim prijavama u vezi sa lakšim tjelesnim povredama.

Naoružani muškarac juče je otvorio vatru u okrugu Golosejevski u Kijevu i ubio šest lica pucajući nasumice iz neposredne blizine.

Napadač, koji je uzeo taoce u supermarketu, ubijen je tokom operacije hapšenja, a prethodno je odbio da pregovora.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je šest osoba poginulo, a 15 je povrijeđeno u pucnjavi.

U međuvremenu, ukrajinske vlasti su saopštile da se napad u Kijevu tretira kao teroristički čin.