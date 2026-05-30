Alarm u Zagrebu: Legionela pronađena na Ekonomskom fakultetu

Autor Dragana Božić
Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu utvrđeno je prisustvo bakterije legionela.

Legionela pronađena na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Izvor: Screenshot/Google Street View

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su saopštili da su preliminarni nalazi pokazali da se bakterija nalazi u dijelu toplovodnog sistema.

Uprava fakulteta izdala je upozorenje studentima i zaposlenima da do daljeg ne koriste tuševe, te su preporučili da vodu iz česme ne koristi za piće, prenose hrvatski mediji.

Legionela je bakterija široko rasprostranjena, a posebno lako se održava i razmnožava u vodi i vlažnom tlu.

Može se pronaći u vodenim ekosistemima, kao što su jezera, rijeke i termalni izvori, a u velikom broju bakteriju su prisutne u različitim sistemima za vodosnabdijevanje kao što su tornjevi, vodovod, fontane, vodoskok, uređaji za hlađenje, zagrijavanje i isparavanje vode i ovlaživanje vazduha.

Oboljeti mogu zdrave osobe svih starosnih grupa, dok u rizične faktore spadaju starija životna dob, oslabljen imunitet, prisutne hronične bolesti, pušenje i alkoholizam, dok muški pol nešto češće obolijeva.

Javlja se u dva različita klinička oblika. Lakši oblik naziva se pontijačka groznica koja se ispoljava kao blaža respiratorna bolest slična gripu, bez upale pluća.

Teži oblik je legionarska bolest sa pneumonijom. Nakon inkubacije u trajanju od dva do 10 dana dolazi do iznenadnog suvog kašlja, bolova u grudnom košu i temperature veće od 40 stepeni Celczijusovih, sa groznicom. 

(Srna)

