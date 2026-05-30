Drina čuva sjećanje na više od 6.000 žrtava: Obilježene 84 godine od stradanja Srba u Starom Brodu (FOTO)

U Starom Brodu na Drini kod Višegrada danas su obilježene 84 godine od stradanja više od 6.000 Srba iz Sarajevsko-romanijske regije koje su 1942. godine na svirep način ubile ustaške jedinice pod komandom Jure Francetića.

Kod Spomen-obilježja žrtvama parastos je služio Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom uz sasluženje sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, nakon čega su u Drinu spuštene ruže u znak sjećanja na nevino stradale.

Obilježavanju su prisustvovali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, izaslanik srpskog člana i predsjedavajuće Predsjedništva BiH Maja Gačić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Antić, predstavnici lokalnih zajednica, boračkih organizacija i brojni građani.

Obraćajući se prisutnima, Ostojić je istakao da se zločin iz 1942. godine nije ponovio tokom posljednjeg rata zahvaljujući Vojsci Republike Srpske i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

„Svi smo ponosni na ono što smo radili tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata jer smo spriječili genocid, stvorili Republiku Srpsku i odbranili slobodu“, rekao je Ostojić.

On je naglasio da je obaveza današnjih generacija da čuvaju sjećanje na nevino stradale i prenose istinu o njihovoj sudbini.

„Na ovom mjestu dogodio se dvostruki zločin – prvi kada je počinjen, a drugi kada je godinama bio prećutkivan i zaboravljen. Naša je dužnost da njegujemo kulturu sjećanja i da se takva stradanja nikada ne ponove“, poručio je Ostojić.

U proljeće 1942. godine, u Starom Brodu i Miloševićima, više od 6.000 Srba sa područja Sarajeva, Sokoca, Olova, Kladnja, Rogatice, Han Pijeska i Višegrada ubijeno je dok su pokušavali da pređu Drinu i spas pronađu u Srbiji. Najmasovniji zločin izvršen je 22. marta, a ubistva su trajala sve do početka maja.

Spomen-muzej starobrodskim žrtvama osveštan je 2019. godine, a njegovih 27 skulptura sa 39 likova simbolizuju stradalnički zbjeg srpskog naroda i majke sa djecom koje su spas od ustaškog noža tražile u nabujaloj Drini.

U okviru obilježavanja održan je i kulturno-umjetnički program u kojem su nastupili glumac Aleksandar Stojković, učenici Srednjoškolskog centra „Ivo Andrić“ iz Višegrada i đakon Nenad Savić iz Pančeva.

Obilježavanje je organizovao Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

