Sjećanje na šargovačke učenike: Obilježena godišnjica jednog od najmonstruoznijih ustaških zločina

U banjalučkom naselju Šargovac obilježene su 84 godine od ustaškog zločina u kojem su ubijena i 52 učenika u Osnovnoj školi "Đura Јakšić".

Izvor: Grad Banjaluka

Parastosu i pomenu su prisustvovali zvaničnici RS, predstavnici Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, Boračke organizacije, grada Banjaluka, rukovodstvo, nastavnici i učenici škole. Nakon pomena priređen je prigodan muzičko-scenski program učenika Osnovne škole "Đura Jakšić", te monodrama "K'o kamen – Velenka Brstinova i kćer joj Dragana" u izvođenju glumice Narodnog pozorišta Republike Srpske Lliljane Čekić.

Direktor OŠ "Đura Jakšić" Darko Tomić je rekao da se zaposleni ove obrazovne ustanove trude da o ovom svirepom zločinu koji se dogodio sa djeceom razgovaraju tokom cijele godine.

"Već 14 godina održavamo pomen djeci koja su nastradala 7. februara 1942. godine i na taj način njegujemo kulturu sjećanja. Ali mi kao škola, na ovom mjestu gdje se desio zločin se trudimo da to radimo tokom čitave godine. Uvijek pričamo kako se ovaj zločin ne bi zaboravio. Ne smijemo da zaboravimo", rekao je on.

Podsjetimo, ustaše su tog 7. februara 1942. godine u pokolju Srba u banjalučkim naseljima Motike, Šargovac, Drakulić i u rudniku Rakovac, na najmonstruozniji način ubile više od 2.300 Srba, među kojima je bilo 551 dijete.

Među ubijenim na zvjerski način, bez ispaljenog metka, bila su 52 učenika Osnovne škole u Šargovcu.