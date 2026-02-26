Uzbuna na sjeveru Evrope zbog ruskog drona: Vojska hitno intervenisala kod francuskog nosača aviona

Ruski dron se približio francuskom nosaču aviona u Malmeu.

Prava drama se dogodila u Malmeu, prestonici Švedske, kada se ruski dron približio francuskom nosaču aviona Šarl de Gol, piše "Brussels Signal". Ruski dron je poletio sa ruskog broda koji je bio u blizini i približio se vrlo blizu francuskom nosaču avionu koji je usidren u Malmeu zbog zajedničkih vojnih vježbi Švedske i Francuske.

Ruski dron je detektovala švedska vojska. Potom su iskoristili elektronske kontra-mjere ometanja kako bi ga onesposobile da priđe bliže.

Dron je ubrzo nestao sa radara. Nije poznato da li je pao u more ili se vratio na ruski brod.

Da podsjetimo, francuski nosač aviona Šarl de Gol je sa pratnjom stigao u luku u Malmeu u srijedu 25. februara radi zajedničke vojne vežbe sa Švedskom. Riječ je o NATO vojnoj vežbi "Baltička straža" u Baltičkom moru koja ima za cilj da odvrati pretnje podvodnoj infrastrukturi.