Ruska zastava pojavila se u prenosu teniserki i to je izazvalo veliku pažnju medija. Stiglo je nezvanično objašnjenje od WTA...

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Da li se ruske zastave vraćaju u tenis? Meč između Amerikanke Alisije Parks i Ruskinje Oksane Selekmeteve obilježila je upravo ruska zastava koja se nalazila pored njenog imena. Posebno zbog toga što su ruski i beloruski sportisti primorani da pored svog imena imaju neutralnu zastavu.

Šta se dogodilo i da li kreću promjene? To je detalj koji je privukao veliku pažnju, posebno od strane medija koji su pokazali veliko interesovanje za cjelokupnu situaciju. Za sada je stiglo nezvanično objašnjenje od WTA u vezi sa svim tim.

Told this was a technical error - the WTA's policy hasn't changed.https://t.co/CSD8yneA4C — Charlie Eccleshare (@CDEccleshare)February 24, 2026

"Rekli su mi da je u pitanju tehnička greška i da se stav WTA nije promijenio", napisao je novinar "Atletika" Čarli Eklšer.

Što se meča tiče, Ruskinja je pobijedila (6:4, 3:6, 6:3) i u osmini finala turnira u Ostinu igraće protiv uzbekistanske teniserke Kamile Rahimove. Inače, ona je rođena u Rusiji, ali je promijenila državljanstvo i počela da igra za Uzbekistan.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!