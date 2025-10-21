Rusija ostala bez još jedne igračice: Ona je budućnost tenisa i sada brani boje druge zemlje

Donedavno ruska teniserka Marija Timofajeva odsad će braniti boje Uzbekistana.

Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Ruski sportisti masovno mijenjaju zastavu svoje zemlje zbog svih nedaća kroz koje su primorani da prolaze kao državljani zemlje koja je pod sankcijama. Sada je još jedan teniserka odlučila da brani boje druge zemlje. Marija Timofajeva ima svega 21 godinu i u budućnosti će predstavljati Uzbekistan na svim takmičenjima.

Riječ je o 146. igračici svijeta, koja trenutno trenira u Sloveniji u Kopru. Mlada teniserka uveliko niže dobre rezultate, a u nedjelju je odigrala posljednji meč pod zastavom domovine, osvojila je čelendžer u Kinti do Lago. U budućnosti pehare će osvajati pokrivena drugom zastavom.

Mlada Marija važi za talentovanu teniserku, već je bila 93. igračica svijeta. Ujedno, ona nije jedinstveni slučaj u teniskom svijetu, još Rusa odlučila je da zbog nepovoljnog položaja svoje zemlje odaberu drugu zastavu. Takođe, nije samo položaj ono što je unosilo nemir, primjera radi, postojali su teniseri koji nisu željeli da se rukuju sa Rusima prije i poslije meča.

I mada problem sa Rusijom nije samo trenutna situacija, prije rada u Ukrajini, problem tenisera bili su ekonomski uslovi. Zbog toga su sada jedni od najbolje rangiranih Aleksander Bublik i Jelena Ribakina još kao djeca odlučili da brane boje Kazahstana. Dosad su pasoše još promokenili Darija Kasatkina (Australija), Aleksander Ševčenko (Kazahstan), Elina Avanesjan (Jermenija), Ksenija Jefremova i Varvara Gračova (Francuska) i Natalija Džalamidze (Gruzija).