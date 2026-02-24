Upozorenje Medvedeva: "Moskva bi mogla biti primorana da upotrijebi nuklearno oružje"

Zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev upozorio je da bi Moskva mogla biti primorana da upotrijebi nuklearno oružje u Ukrajini i protiv "zemalja dobavljača, saučesnika u nuklearnom sukobu sa Rusijom".

Izvor: Profimedia

"Informacije Spoljne obavještajne službe Rusije /SVR/ o namjeri Francuske i Britanije da prebace nuklearnu tehnologiju kijevskom nacističkom režimu radikalno mijenjaju situaciju", napisao je Medvedev na "Telegramu".

On je naglasio da se ne radi se o uništavanju Ugovora o neširenju nuklearnog oružja ili bilo čega drugog u međunarodnom pravu.

"Ovo je direktan prenos nuklearnog oružja zemlji koja je u ratu", pojasnio je Medvedev.

On je dodao da ako bi Ukrajina dobila takvo oružje, Moskva bi uzvratila "bilo kojim nuklearnim oružjem, uključujući i nestrateško, protiv ciljeva u Ukrajini" koji predstavljaju prijetnju Rusiji. SVR je ranije danas saopštila da Velika Britanija i Francuska namjeravaju da obezbjede nuklearno oružje Ukrajini.