Upozorenje Medvedeva: "Moskva bi mogla biti primorana da upotrijebi nuklearno oružje"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev upozorio je da bi Moskva mogla biti primorana da upotrijebi nuklearno oružje u Ukrajini i protiv "zemalja dobavljača, saučesnika u nuklearnom sukobu sa Rusijom".

"Informacije Spoljne obavještajne službe Rusije /SVR/ o namjeri Francuske i Britanije da prebace nuklearnu tehnologiju kijevskom nacističkom režimu radikalno mijenjaju situaciju", napisao je Medvedev na "Telegramu".

On je naglasio da se ne radi se o uništavanju Ugovora o neširenju nuklearnog oružja ili bilo čega drugog u međunarodnom pravu.

"Ovo je direktan prenos nuklearnog oružja zemlji koja je u ratu", pojasnio je Medvedev.

On je dodao da ako bi Ukrajina dobila takvo oružje, Moskva bi uzvratila "bilo kojim nuklearnim oružjem, uključujući i nestrateško, protiv ciljeva u Ukrajini" koji predstavljaju prijetnju Rusiji. SVR je ranije danas saopštila da Velika Britanija i Francuska namjeravaju da obezbjede nuklearno oružje Ukrajini.

Rat u Ukrajini Dmitrij Medvedev Rusija Ukrajina

