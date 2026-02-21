logo
Ukrajinci udaraju bez milosti: Na meti ruski brodovi, pohvalili se fotografijama razorenih plovila

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Ukrajinske snage napale su ruske patrolne brodove, avione i artiljerijske položaje na privremeno zauzetim teritorijama.

Ukrajina napala ruske brodove Izvor: RONALD WITTEK/EPA/Iranian Army Office / Zuma Press / Profimedia

Ukrajinske snage izvele su napade na ruske patrolne brodove, kao i na vazduhoplovne i artiljerijske ciljeve na okupiranim područjima. O napadima je izvjestio Glavni štab Oružanih snaga Ukrajine, piše Ukrainska Pravda.

Šta je sve pogođeno?

"U noći sa 20. na 21. februar pogođena su dva neprijateljska patrolna broda granične straže Projekat 22460 Ohotnik u blizini grada Inkermana na privremeno okupiranom ukrajinskom Krimu. Razmjere štete se utvrđuju. Takođe, u gradu Jevpatoriji pogođena su dvije letjelice B-12 na području vazduhoplovnog remontnog zavoda. Pored toga, jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga pogodile su neprijateljski višecijevni raketni sistem Tornado-S u blizini naselja Astrahanka u Zaporoškoj oblasti", stoji u objavi Glavnog štaba.

Podaci o ruskim gubicima i konačnim razmjerama štete još se prikupljaju.

Tagovi

Rat u Ukrajini Rusija Ukrajina

