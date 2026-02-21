Ukrajinci udaraju bez milosti: Na meti ruski brodovi, pohvalili se fotografijama razorenih plovila

Ukrajinske snage napale su ruske patrolne brodove, avione i artiljerijske položaje na privremeno zauzetim teritorijama.

Ukrajinske snage izvele su napade na ruske patrolne brodove, kao i na vazduhoplovne i artiljerijske ciljeve na okupiranim područjima. O napadima je izvjestio Glavni štab Oružanih snaga Ukrajine, piše Ukrainska Pravda.

❗️On the night of February 21, the Defence Forces of Ukraine struck Russian targets in the temporarily occupied territories:



▪️ In the Inkerman area (Crimea), two Project 22460 “Okhotnik” border patrol ships were hit.

▪️ In Yevpatoria, at the aircraft repair plant, two…pic.twitter.com/97aazR80zY — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian)February 21, 2026

Šta je sve pogođeno?

"U noći sa 20. na 21. februar pogođena su dva neprijateljska patrolna broda granične straže Projekat 22460 Ohotnik u blizini grada Inkermana na privremeno okupiranom ukrajinskom Krimu. Razmjere štete se utvrđuju. Takođe, u gradu Jevpatoriji pogođena su dvije letjelice B-12 na području vazduhoplovnog remontnog zavoda. Pored toga, jedinice ukrajinskih odbrambenih snaga pogodile su neprijateljski višecijevni raketni sistem Tornado-S u blizini naselja Astrahanka u Zaporoškoj oblasti", stoji u objavi Glavnog štaba.

Podaci o ruskim gubicima i konačnim razmjerama štete još se prikupljaju.