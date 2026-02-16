logo
Novi napad na Ukrajinu, korištene specijalne krstareće rakete: Oboreno više ruskih projektila (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Ruske snage sinoć napale Ukrajinu koristeći balističke rakete i 62 drona.

Novi napad Rusije na Ukrajinu Izvor: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia

Sinoć su ruske snage izvele napad na Ukrajinu koristeći četiri hipersonične krstareće rakete Cirkon, jednu balističku raketu Iskander-M, jednu proturadarsku raketu Kh-31P i 62 bespilotne letjelice. Od ukupnog broja dronova, oko 40 ih je bilo tipa Shahed, Gerbera i Italmas, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo, prenosi Ukrainska Pravda.

Uništene dvije rakete Cirkon i 52 drona

Prema jutrošnjim izvještajima, ukrajinska protivvazdušna odbrana do 9 sati uništila je ili omela dvije hipersonične krstareće rakete Cirkon i 52 bespilotne letjelice različitih tipova. Zabeleženi su pogoci jedne rakete i devet bespilotnih letjelica na osam lokacija, dok su krhotine oborenih letjelica pale na dvije lokacije. Informacije o preostale tri rakete još se provjeravaju.

Odbijanje vazdušnog napada

U odbijanju napada učestvovali su avioni, protivvazdušne raketne jedinice, jedinice za elektronsko ratovanje, sistemi bespilotnih letjelica i mobilne vatrene grupe ukrajinskih odbrambenih snaga. Napad je i dalje u toku, jer se nekoliko ruskih dronova i dalje nalazi u ukrajinskom vazdušnom prostoru.

