Rusi sinoć nisu imali mira: Žestok udar Ukrajine (Video)

Ukrajinske snage su tokom noći izvele raketne napade na grad Belgorod, a napadnuto je i skladište nafte u Pskovskoj oblasti.

Izvor: X/@BohuslavskaKate/Printscreen

Ukrajina je navodno pogodila skladište nafte u ruskoj Pskovskoj oblasti i lansirala projektile na ruski grad Belgorod, što je izazvalo nestanke struje u dijelovima grada, prenijeli su Telegram kanali i lokalne vlasti u noći između 18. i 19. februara.

"Nažalost, došlo je do još jednog masovnog raketnog napada na energetske objekte u gradu Belgorodu. Šteta je velika. Možemo da vidimo da je došlo do delimičnog gubitka električne energije i grijanja, pa trenutno istražujemo situaciju", izjavio je guverner Belgorodske oblasti, Vjačeslav Gladkov, kasno 18. februara.

Grad se nalazi svega 34 kilometra od sjeveroistočne granice Ukrajine sa Rusijom.

Eksplozije i požari u gradu Velikije Luki

Eksplozije i požari prijavljeni su tokom noći 19. februara u skladištu nafte u gradu Velikije Luki, u sjeverozapadnom dijelu Pskovske oblasti, prema navodima Telegram kanala Exilenova+.

‼️‼️Velikiye Luki, Pskov region, explosion at an oil depot



See the latest updates with us:@TTheBattlefieldpic.twitter.com/1m0aohHfBG — The Battlefield (@TTheBattlefield)February 19, 2026

Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije u pokušaju da oslabi borbenu moć Moskve. Kijev energetsku infrastrukturu smatra legitimnim vojnim ciljem, uz obrazloženje da ona direktno finansira ruske ratne napore.

Belgorodska oblast pod čestim napadima

Belgorod je više puta bio meta napada tokom rata, kao i posljednjih nedjelja. Napadi su prijavljeni i tokom noći 2. februara u Belgorodskoj oblasti, kada su zvaničnici tvrdili da je ukrajinski dron izazvao požar u gradu Stari Oskol.

Dana 6. februara prijavljeni su nestanci struje i grijanja u Belgorodskoj oblasti nakon navodnog raketnog napada koji je oštetio ključnu energetsku infrastrukturu.

The oil depot in Velikiye Luki, Pskov region, in Russia, is fully engulfed in fire.



What is worth mentioning is that Russians actually tried to protect the facility using a fence and scaffolding. It evidently didn’t work.pic.twitter.com/cBxcHbXs9g — (((Tendar))) (@Tendar)February 18, 2026

Dodatni prekidi u snabdijevanju strujom i grijanjem zabilježeni su 7. februara u Belgorodu, nakon navodnih napada na lokalnu termoelektranu i elektroenergetsku podstanicu.

Napadi dronovima širom Rusije

Napadi dronovima zabilježeni su širom Rusije tokom noći 17. februara, uključujući i rafineriju nafte Iljski u južnoj ruskoj oblasti Krasnodarski kraj, gdje je izbio veliki požar nakon prijavljenih udara, prema navodima ukrajinskog Generalštaba, lokalnih vlasti i društvenih mreža.

Prema ukrajinskoj vojnoj obavještajnoj službi, Ukrajina je tokom noći između 14. i 15. februara izvela napade na naftni terminal u južnoj Rusiji, kao i na ruski sistem protivvazdušne odbrane na Krimu.

(Kyiv Independent/MONDO)