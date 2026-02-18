Policija pronašla osam paketa: Zagrepčanin u autu krio četiri kilograma droge

Više od četiri kilograma droge pronađena su u Zagrebu u automobilu pedesetpetogodišnjaka za koga se sumnja da ju je namjeravao preprodati.

Policija je prilikom pretresa vozila pronašla osam paketa konoplje, ukupno 3,18 kilograma, te paket amfetamina od 1,04 kilograma.

Pronađen je novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge, saopšteno je iz Policijske uprave zagrebačke.

Mušakrac se sumnjiči da je nabavio veće količine konoplje i amfetamina radi preprodaje, a drogu je skrivao u vozilu "opel astra" zagrebačkih registarskih oznaka koji nije u njegovom vlasništvu, ali ga koristi.

Muškarac je nakon kriminalističke obrade sproveden u pritvor, prenose hrvatski mediji.

