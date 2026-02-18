logo
Hapšenje u Kladnju: Pronađena droga, oružje i municija

Autor Dragana Božić

Autor Dragana Božić
0

Tridesetsedmogodišnji R. B. iz Kladnja uhapšen je nakon što su kod njega pronađeni 31 pakovanje droge, oružje i municija, saopšteno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

U Kladnju pronađena droga i oružje Izvor: Shutterstock

Prilikom pretresa objekata i vozila koje koristi u Tuzli, pored droge, juče su pronađeni tri pištolja, ručna bomba, 66 metaka različitog kalibra, dvije vage za precizno mjerenje i mašina za vakuumiranje.

Uhapšeni je osumnjičen za krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet droge i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i, nakon kriminalističke obrade, biće predat Kantonalnom tužilaštvu u Tuzli. 

(Srna)

